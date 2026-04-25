Путин не увидел ничего необычного в «пророчествах» Жириновского

Все так называемые предсказания, сделанные основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, основывались на его глубоких познаниях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

По его словам, на первый взгляд «пророчества» основателя ЛДПР могут показаться удивительными.

«Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил», — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что Жириновский был хорошо образован и умел ясно излагать свои мысли. Он являлся одним из самых ярких политиков своего времени, подчеркнул российский лидер.

До этого Путин рассказал о своей последней телефонной беседе с Жириновским. Тогда основатель ЛДПР, находясь в критическом состоянии, утверждал, что «еще нужен стране».

Политика не стало в апреле 2022 года. Жириновский занимал пост председателя ЛДПР более трех десятилетий и был депутатом Государственной думы РФ восьми созывов. 25 апреля текущего года ему исполнилось бы 80 лет.

Ранее Медведев вспомнил, как Жириновский показал ему свою человеческую сторону.

 
