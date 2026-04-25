Глава французской военной авиации признал нехватку ракет и других боеприпасов

Франция испытывает дефицит боеприпасов для собственных миссий и намерена «мобилизовать промышленность» для ускорения производства ракет. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche заявил глава штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики генерал Жером Белланже.

По его словам, с запасами снарядов сейчас существует «проблема»: Франция должна поддерживать свой арсенал на том уровне, котторый требуется для проведения ее «постоянных миссий» — ядерного сдерживания, защиты воздушного пространства и границ.

«Мы мобилизуем промышленников для ускорения производства, чтобы пополнить запасы израсходованных ракет», — сообщил генерал.

Белланже подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности с боеприпасами, Франция продолжает как «надежный и заслуживающий доверия партнер» выполнять взятые на себя обязательства по оборонным соглашениям с другими странами и поставлять им снаряды и ракеты.

Главком ВКС рассказал, что французские военные летчики «с первых часов» участвовали в перехвате иранских беспилотников и крылатых ракет, запущенных в качестве ответной реакции после американо-израильских ударов.

«Наши Rafale, оснащенные ракетами Mica, показали себя чрезвычайно эффективно», — заверил Белланже.

Теперь, по его словам, предстоит оснастить эти самолеты «менее дорогими системами» и адаптировать пушки под уничтожение беспилотников.

«Мы также работаем с лазерными ракетами для перехвата этих дронов. Поскольку они становятся все быстрее, наличие истребителей имеет решающее значение», — добавил Белланже.

По данным издания Politico, Франция готовится к переводу экономики на военные рельсы — в частности, планирует увеличить свои запасы ракет и беспилотников до 400% к 2030 году.

Ранее Франция объявила об увеличении ядерного арсенала.