Путин поздравил актера Сергея Никоненко с 85-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление народному артисту РСФСР Сергею Никоненко по случаю 85-летия. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте поздравительной телеграммы глава государства подчеркнул, что юбиляр «ярко раскрыл себя» в творчестве и по праву получил высокое признание и профессионального сообщества, и зрителей.

«Уважаемый Сергей Петрович, поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — говорится в сообщении.

Путин также отметил многолетнюю работу Никоненко в качестве организатора и участника общественной деятельности в Союзе кинематографистов России, а также его значимый вклад в развитие отечественного искусства. Президент пожелал артисту крепкого здоровья, бодрости и новых успехов.

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. За годы карьеры он сыграл более ста ролей в кино. Среди наиболее известных работ — фильмы «Журналист», эпопея «Освобождение», «Завтра была война», «Герой нашего времени», а также участие в сериале «Каменская».

Ранее Путин наградил Олега Меньшикова орденом за вклад в культуру и искусство.