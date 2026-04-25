«Террористы бьют по людям». В МИД после удара по Екатеринбургу сравнили Зеленского с Дудаевым

В Екатеринбурге при атаке БПЛА многоквартивного дома пострадали 9 человек

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила методы Владимира Зеленского с тактикой террористов после удара беспилотника по жилому дому в Екатеринбурге — первой атаки ВСУ на город. После прилета дрона были повреждены 44 квартиры, за медицинской помощью обратились девять человек. Что известно об атаке и откуда могли запустить дроны — в материале «Газеты.Ru».

«Бьют по людям»

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя атаку на Екатеринбург, сравнила действия президента Украины Владимира Зеленского с тактикой террористов Джохара Дудаева.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами [Джохара] Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — высказала мнение дипломат.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал удар по жилому дому военным преступлением и заявил, что Киев атаковал гражданский объект в центре города.

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам»,

— заявил он.

По словам Жоги, на месте развернули оперативный штаб, жителей эвакуировали, пострадавшим оказывают помощь. Он также отметил, что жертв удалось избежать.

«Было очень страшно»

Об атаке утром 25 апреля сообщил и губернатор Свердловской области Денис Паслер. На этом фоне Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, включая Свердловскую область, а также над Черным и Азовским морями.

Жители центра Екатеринбурга рассказали, что перед ударом по дому слышали нарастающий гул, после которого прогремел взрыв. По словам местной жительницы, живущей рядом с местом ЧП, звук беспилотника быстро сменился паникой во дворе и приездом экстренных служб.

«Услышала очень страшный нарастающий гул, соскочила, мне было страшно за детей — все в разных комнатах спали. Подумалось, не дай бог прилетит в наш дом. Сразу поняла, что это беспилотник. Может, потому что видео видела. Когда раздался взрыв, сын тоже соскочил, говорит, что его прямо в кровати подкинуло.

Позвонила в МЧС, там сказали, что уточняют информацию. Тут же приехало несколько пожарных машин и скорых. Было очень страшно», — рассказала екатеринбурженка ЕАН.

Последствия атаки БПЛА

После атаки беспилотника власти Свердловской области занялись ликвидацией последствий удара по жилому дому. На оперативном штабе губернатору Денису Паслеру доложили о ситуации на месте и мерах помощи жильцам.

Для эвакуированных развернули пункт временного размещения в школе №10 — людей обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами. По данным регионального минздрава, за медицинской помощью обратились девять человек, одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Травматических повреждений, как уточнили власти, у жителей нет.

«По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий»,

— написал глава региона в Telegram-канале.

Паслер поручил начать восстановительные работы в ближайшее время и заявил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Во временном жилье, по данным властей, пока осталась только одна семья, остальные жильцы решили вопрос с проживанием самостоятельно.

Откуда прилетел дрон ВСУ

После атаки на Екатеринбург эксперты начали обсуждать, откуда могли запустить беспилотник, преодолевший расстояние до Урала. Военный эксперт Василий Дандыкин

допустил, что дроны могли идти с территории Сумской или Харьковской области.

«Расстояние между точкой запуска и целью — около 1800 км, поэтому дроны летели достаточно долго. Скорее всего, даже всю ночь», — сказал специалист.

По его оценке, для такой атаки могли использоваться дальнобойные БПЛА с облегченным зарядом. Дандыкин также заявил, что одной из задач остается поиск более эффективных средств борьбы с такими дронами, в том числе с применением электромагнитных импульсов. Отдельную версию высказал эксперт в области беспилотных систем Игорь Потапов. По его словам, для удара могли использовать беспилотник FP-1, который способен преодолевать до 1800 км и подходит для атак такого типа.

«FP-1 обходится в среднем в $50 тысяч и собирается на Украине — стоимость поражения очень бюджетная», — отметил Потапов.

Эксперт также допустил, что удар мог быть связан с испытанием новых двигателей или конструктивных решений для увеличения дальности полета. На этом фоне он выступил за создание единого диспетчерского центра воздушной угрозы для предотвращения подобных атак.