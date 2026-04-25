«Писюны» из Киева. ВСУ пытаются сбивать «Герани» новыми дронами

Эксперт по БПЛА Федутинов объяснил, как работают против «Гераней» «Писюны» от ВСУ

Украинские информационные источники сообщают, что дроны-перехватчики P1-SUN, иногда называемые «Писюнами», от местной компании SkyFall начали использовать для перехвата российских БЛА семейства «Герань». С деталями боевого применения новой техники ВСУ разбирались военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок и главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как работает P1-SUN

Беспилотные перехватчики ВСУ с воздушным стартом типа P1-SUN устанавливаются на самолете Ан-28. Для обнаружения воздушных целей противника применяется оптоэлектронная система наблюдения.

Как рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, беспилотный аппарат P1-SUN представляет собой квадрокоптер в конфигурации с толкающими винтами с вытянутой центральной частью, в которой размещается оптоэлектронная система и взрывное устройство массой 800 г.

Ранее сообщалось, что этот украинский дрон-перехватчик способен развивать скорость более 300 км/ч, достигать высоты полета в 5000 м и применяться на удалениях до 23 км. Максимальная продолжительность полета составляет порядка 17 мин.

По мнению собеседника издания, с точки заявленных характеристик украинского дрона, они не уникальны и в целом соответствуют значительной части представленных на рынке аппаратов такого назначения и размерности. Также можно отметить, что с российской стороны имелись примеры БЛА, которые достигали и больших скоростей. Например, заявлялось о достижении БЛА «Сармат» скорости около 320 км/ч, а БЛА «Архангел» – порядка 350 км/ч.

Если же расширить область рассмотрения за пределы исключительно систем-перехвата, то в мире имеются мультироторные платформы, обладающие вообще впечатляющими воображение скоростными параметрами, превышающими 600 км/ч.

«Наименование украинского изделия — P1-SUN сами украинские источники в большинстве своем не без какого-то внутреннего удовольствия от лингвистической находчивости разработчиков трактуют как видоизмененное слово «Писюн». Впрочем, уровень юмора противника был нам во многом известен и ранее по некоторым образцам творчества того же 95-го квартала», — отметил Денис Федутинов.

«Новинки от ВСУ»

Беспилотники-перехватчики этой модели ранее уже использовались украинскими военными для противодействия нашим «Гераням», уточняет специалист. Несколько соответствующих видеороликов можно найти в сети с датировками конца прошлого-начала текущего года. Однако ранее эти дроны стартовали с наземных позиций.

«Сама по себе идея размещения БЛА воздушного старта на летательных аппаратах более тяжелого класса в целом не нова. Однако если мы говорим о дронах-перехватчиках, которые применяются именно в качестве средств борьбы с атакующими беспилотниками, то в таком взгляде на их совместное применение, есть определенная новизна», — подчеркнул Денис Федутинов.

На кадрах, показанных в украинских источниках, БЛА-перехватчики P1-SUN размещаются на установленных под консолью крыла самолета трех импровизированных пусковых установках. Это явно кустарные решения, что говорит о том, что украинская сторона пока только экспериментирует с этими дронами-перехватчиками при их установке на пилотируемых носителях.

«Вероятно, если подобного рода решения будут демонстрировать удовлетворяющую украинских военных эффективность, эти узлы будут доработаны, как в плане серийности изготовления, так и в плане масштабируемости количества единовременно размещаемых дронов»,

— считает главный редактор журнала «Беспилотная авиация».

На кадрах, показанных украинскими источниками, наряду с БЛА P1-SUN также виден запуск американских дронов-перехватчиков Merops, которые активно в последнее время испытывали на Украине. По мнению Федутинова, это говорит о том, что такого рода решения будут апробироваться и далее.

«Скорее всего, в перспективе мы увидим также подобные эксперименты и с иными БЛА разработки как украинских компаний, так и зарубежных фирм», — считает собеседник издания.

Более того, будет расширяться применение авиационных носителей для такого рода дронов-перехватчиков воздушного старта. В их числе, можно уверенно прогнозировать, будут не только образцы пилотируемой самолетной и вертолетной техники, но и беспилотные летательные аппараты.

«В целом можно отметить, что идея применения беспилотных летательных аппаратов в качестве асимметричных средств борьбы с беспилотниками противника появилась, вызрела и получила практическое развитие именно в ходе российско-украинского конфликта. И российской стороне принадлежит первенство в осознании перспективности данного направления и внедрению соответствующих решений.

Среди наиболее известных моделей можно упомянуть БЛА «Елка», «Осот», «Архангел», «Воган» и некоторых других», — заключил Федутинов.

Подобные тенденции в развитии дронов-перехватчиков замечены и подхвачены компаниями-разработчиками дронов практически по всему миру. Ни одна выставка вооружений и военной техники последнего времени не обходится без десятков беспилотников такого рода с постоянным обновлением существующих моделей и выводом на рынок новых аппаратов.