«Я люблю правду»: как жил, чем запомнился и что предсказал Владимир Жириновский

Владимир Жириновский был одной из самых ярких и скандальных фигур в российской политике. Многие не воспринимали его всерьез из-за эпатажного поведения и резких высказываний. Но после своей смерти в 2022 году глава ЛДПР обрел славу «пророка», обладающего даром заглядывать в будущее. 25 апреля 2026 года политику исполнилось бы 80 лет. Чем запомнился Владимир Жириновский, каким был его путь в большую политику и какие из его прогнозов стали реальностью — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Владимира Жириновского

Владимир Жириновский (урожденный Эйдельштейн) родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахская ССР). Он был шестым ребенком в семье.

Его отец Вольф Исаакович Эйдельштейн – выходец из Западной Украины. Во время Великой Отечественной войны практически всех его родственников расстреляли нацисты. Вместе с младшим братом Ароном он сумел эвакуироваться в Казахстан. Здесь он познакомился с будущей супругой — Александрой Павловной Макаровой (Жириновской по первому мужу). Женщина овдовела в 1944 году и одна воспитывала пятерых детей. В 1945 году Александра Павловна вышла замуж за Вольфа Эйдельштейна, а вскоре у пары родился сын.

Однако в воспитании ребенка Вольф Исаакович не участвовал: до рождения наследника (по другим данным – в день его появления на свет) он уехал в Польшу, а спустя три года – в Израиль, где прожил до самой смерти.

Владимир Жириновский никогда не видел родного отца. Своих еврейских корней он не скрывал, но и не афишировал их. На вопрос о родителях еще в 1991 году он ответил: «Мама – русская, папа – юрист». Фраза быстро ушла в народ, ее воспринимали как шутку. За забавной цитатой вряд ли кто-то разглядел личную трагедию политика.

«Папа, я тебя никогда не видел, никогда не слышал, всегда тосковал по тебе. 60 лет искал по всему свету»,

— написал Жириновский в эпиграфе к своей книге «Мой отец», которая вышла в свет в 2007 году.

Владимир Жириновский, 1991 год Владимир Вяткин/РИА Новости

По одним данным, он сменил фамилию Эйдельштейн на фамилию первого мужа матери — Жириновский – перед поступлением в вуз. По другим – будущий политик всегда носил фамилию Жириновский, что подтверждали его друзья по школе.

Как бы то ни было, детство будущего лидера ЛДПР счастливым не назовешь. Оно было голодным и тяжелым. Семья жила в тесной комнате коммунальной квартиры, дети донашивали чужую одежду. Именно эти годы, по признанию политика, закалили его характер и заставили изо всех сил стремиться вырваться из нищеты.

Не было ничего нежного и теплого в моем детстве. Видимо, сказалось мое рождение в послевоенный год — 1946-й. А также вынужденный отъезд моего отца <...> И дальнейшая жизнь в коммуналке. Это все отразилось на моей матери, а ее ощущение мира со временем передалось и мне. Владимир Жириновский политик

После школы он решил ехать в Москву и поступать в МГУ. В столицу Жириновский приехал с одним лишь старым чемоданом, в котором лежала корзина с клубникой — гостинец от матери. Этот чемодан, символ его бедной, но полной решимости юности, стал одним из экспонатов юбилейной выставки в «Манеже» к 80-летию политика.

Несмотря на все трудности, ему удалось поступить на историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ (впоследствии — Институт стран Азии и Африки).

Тяга к знаниям у будущего политика была огромна. В 1970 году Жириновский окончил с отличием Институт восточных языков, затем отслужил два года в армии в звании лейтенанта в политуправлении штаба Закавказского военного округа.

Параллельно с работой в Советском комитете защиты мира и Высшей школе профсоюзного движения Жириновский учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ, который окончил с отличием в 1977 году. Позже он также получил степень доктора философских наук (1998) и стал заслуженным юристом России (2001).

Интересно Первый опыт работы Владимира Вольфовича нельзя назвать удачным. Он проходил преддипломную практику в качестве переводчика на предприятии в Турции. Молодой специалист общался там с рабочими и раздавал значки, якобы, с изображением Ленина. Его уличили в коммунистической пропаганде.

По версии самого Жириновского, на значках был А.С. Пушкин, которого спутали с молодым Карлом Марксом. Начинающему специалисту грозило до 15 лет тюрьмы, но все обошлось. Правда, инцидент поставил крест на его карьере за рубежом и вступлении в ряды КПСС.

Создание ЛДПР и президентские амбиции

В 1977 году Жириновский получил престижную должность консультанта в Инюрколлегии Минюста, где он специализировался на наследственном праве. С 1983 по 1990 годы был руководителем юридического отдела в издательстве «Мир».

На волне перемен в стране в конце 1980-х Владимир Вольфович начал активную политическую деятельность. В 1989 году он с единомышленниками принимает решение создать Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), ставшую одной из первых официально зарегистрированных оппозиционных партий в стране. Так в СССР завершилась политическая монополия.

В марте 1990 года Жириновский стал председателем ЛДПСС, а в апреле 1992-го структуру переименовали в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Владимир Вольфович оставался ее бессменным руководителем свыше 30 лет.

В 1991 году Владимир Жириновский поддержал ГКЧП. В этом же году он впервые принял участие в выборах президента РСФСР, заняв третье место с результатом 7,81% голосов после Бориса Ельцина и Николая Рыжкова. Звездным часом для партии стал 1993 год — на выборах в Государственную Думу первого созыва ЛДПР заняла первое место. Именно тогда родилась знаменитая фраза писателя и общественного деятеля Юрия Карякина — «Россия, ты одурела!»

Впоследствии Жириновский баллотировался на пост главы государства еще пять раз — в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах, но выше третьего места так и не поднялся. Рекордсмен по числу участий в президентских выборах, он оставался в политике до последних дней своей жизни, совмещая депутатскую деятельность с руководством партией.

Самые громкие скандалы с участием Жириновского

В Госдуме политик прославился не только своими выступлениями, но и эксцентричным поведением, драками и оскорблениями в адрес оппонентов. Из-за своих действий он был объявлен персоной нон грата на территории Казахстана и Украины. Тем не менее его харизма и умение чувствовать настроения избирателей обеспечили ЛДПР стабильное присутствие в парламенте на протяжении десятилетий.

Жириновский был не просто политиком, а мастером политического перформанса. Его выходки не раз потрясали не только зал заседаний Госдумы, но и всю страну. Список его «боевых подвигов» насчитывает десятки эпизодов — от словесных перепалок до рукоприкладства.

* 9 сентября 1995 года во время обсуждения ситуации на Балканах Жириновский оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую и ударил в лицо ее коллегу Нину Волкову.

* В 1994 году Жириновский напал на своего коллегу по фракции Владимира Борзюка и оказавшегося рядом корреспондента журнала «Столица» Алексея Пятковского.

* В июне 1995 года в прямом эфире передачи «Один на один» Жириновский плеснул водой в лицо губернатору Нижегородской области Борису Немцову, а затем швырнул в него стакан.

* В 1998 году Жириновский, лишенный слова за оскорбления коллег, самовольно занял место в президиуме и начал поливать депутатов водой из бутылки.

* Большую популярность в сети получило видео политика «послание Бушу», в котором он резко критиковал президента США Джорджа Буша-младшего за планы нападения на Ирак, называя его «ковбоем» и призывая «не стрелять по Багдаду». «В Техас, обратно, на ранчо, на джипе объезжай свои пустые земли и учи испанский язык», — обратился к тогдашнему главе Белого дома Владимир Вольфович.

Неоднократно подвергались критике высказывания Жириновского о женщинах. «Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить», — заявлял он. А однажды и вовсе сравнил многодетных матерей со свиноматками, чем вызвал бурное возмущение общественности.

«Русские женщины загнали в могилу десять миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Все преступления в мире совершаются из-за женщин, все!»

— высказывался политик в интервью для программы «Совершенно секретно».

Жириновский неоднократно заявлял, что его эпатажное поведение — осознанный политтехнологический ход.

«Лучшая пропаганда — это реклама, а лучшая реклама — это скандал», — говорил он, признавая, что для привлечения внимания к партии нужны громкие и провокационные выходки.

Самые яркие и узнаваемые фразы Жириновского • Однозначно! • У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом. • Я один вам говорю правду на всю планету. • Диктатура – это запор, демократия – понос. Выбирайте, что вам больше нравится. • Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть. • Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.

Как умер Владимир Жириновский

Политик не раз высказывался о своей смерти. В интервью Владимиру Познеру он говорил, что хочет уйти из жизни дома, в спокойной обстановке.

«Дома, в кровати, я даже дату наметил же, не буду говорить, а то там будут ждать этой даты или еще что случится. То есть не в больнице, и не в судорогах. Как бабушка — она встала в 8 утра, попила водички и в полдевятого ушла в мир иной. То есть спокойно умереть, без операций, без каких-либо проблем», — делился Жириновский.

Визуализировал лидер ЛДПР и свои похороны. В одном из интервью он рассказывал, что панихида будет в Колонном зале, а гроб понесут до старого здания университета, а потом до Троекуровского кладбища.

2 февраля 2022 года политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы с диагнозом COVID-19. СМИ сообщали, что примерно за полтора года до этого Жириновский сделал рекордные восемь прививок от коронавируса, но это не спасло его от тяжелого течения болезни. Состояние оценивалось как тяжелое, ситуацию осложняли хронические заболевания, в частности, сахарный диабет. Дыхательная недостаточность прогрессировала. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и периодически вводили в медикаментозную кому.

В марте появились новости о положительной динамике в состоянии политика: Жириновского вывели из медикаментозного сна, он находился в сознании, изучал новости и даже начал передавать поручения помощникам. Однако уже 20 марта его состояние резко ухудшилось: начался септический шок, медики снова ввели политика в медикаментозную кому.

Владимир Вольфович умер 6 апреля в московской больнице в возрасте 75 лет «после тяжелой и продолжительной болезни».

Пророчества политика относительно его похорон сбылись отчасти. Церемония состоялась в Колонном зале Дома союзов. Проститься с лидером ЛДПР собралось так много людей, что мероприятие пришлось продлить. Проводить Владимира Вольфовича в последний путь пришел президент РФ Владимир Путин: он положил букет цветов к гробу и постоял несколько секунд. Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. Однако похоронили лидера ЛДПР не на Троекуровском, а на Новодевичьем кладбище.

Поминки по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве, 14 апреля 2022 года Евгений Одиноков/РИА Новости

Личная жизнь Владимира Жириновского

Несмотря на скандальную репутацию, личная жизнь Жириновского была относительно стабильной. В 1971 году он женился на кандидате биологических наук, вирусологе Галине Лебедевой. Они познакомились в молодежном лагере в Пицунде в 1967 году.

Как утверждал политик, в 1978 году они развелись, но спустя какое-то время воссоединились, не регистрируя брак. В 1996 году пара обвенчалась в церкви, приурочив событие к серебряной свадьбе.

В 1972 году у супругов родился сын Игорь Лебедев, который пошел по стопам отца: стал юристом, работал советником министра труда, а с 2000 года возглавлял фракцию ЛДПР в Госдуме.

Помимо законного сына, у Жириновского двое внебрачных детей:

* Дочь Анастасия Петрова родилась в 1983 году, о ней почти нет публичной информации, но политик утверждал, что поддерживает с наследницей теплые отношения.

* Сын Олег Газдаров (позже взявший фамилию своего родного деда — Эйдельштейн) появился на свет в декабре 1986 года, окончил МГУ. Работал советником-экспертом в аппарате Администрации Смоленской области, баллотировался на выборах депутатов парламента Республики Северная Осетия шестого созыва.

Политик Владимир Жириновский и его жена Галина во время венчания, 1996 год Sergei Karpukhin/AP

Главные предсказания Жириновского

После смерти политика в 2022 году интернет заполнили комментарии о том, что его прогнозы оказались пророческими. Многие из предсказаний действительно сбылись с удивительной точностью, другие продолжают обсуждаться в экспертной среде.

Специальная военная операция на Украине

Одно из самых известных пророчеств Жириновского касалось конфликта с Украиной. Он предсказал не только его начало, но и примерную дату, ошибившись всего на два дня. Как утверждают в ЛДПР, политик заявил о том, что в 2022 году начнется СВО, на заседании Госдумы в декабре 2021 года. Его выступление было посвящено отказу Киева выполнять Минские соглашения.

Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля или немного позже <...> Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Вот 75 лет говорю правду! Это будет год не мирный, это будет год, когда наконец Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Владимир Жириновский политик

Переворот на Украине

В 2012 году Жириновский в программе «Специальный корреспондент» на «России 1» предсказал государственный переворот на Украине. «Там, где революция — это дураки-руководители, ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже», — заявил лидер ЛДПР.

Прогноз сбылся спустя два года: в феврале 2014 года Януковича отстранили от власти в ходе Евромайдана, и он бежал из страны.

Присоединение Крыма

В 2008 году Владимир Жириновский заявил на украинском телевидении в программе Савика Шустера: «Русский флот никогда не уйдет из Севастополя». Он предсказал, что попытки втянуть Украину в НАТО приведут к тому, что Россия будет вынуждена защищать русское население, и полуостров «вернется в родную гавань» вместе с Абхазией и Южной Осетией.

Спустя два года политик говорил, что полуостров вернется в состав России в ближайшие пять лет. В итоге это произошло в 2014 году.

Конфликт на Ближнем Востоке и падение режима Асада

Предсказал Владимир Вольфович и конфликт на Ближнем Востоке, который, по его словам, в 2024 году будет «полыхать». Особенное внимание политик отвел Ирану.

«Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предсказывал Жириновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» в июле 2019 года.

И снова политик словно в воду глядел. В октябре 2023 году начался масштабный конфликт в Секторе Газа, который привел к многочисленным жертвам. А в 2026 году США и Израиль атаковали Иран — Жириновский точно спрогнозировал развитие событий.

Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана. Ракеты есть у Ирана, носители, до 2000 километров. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, и тогда «старший брат» придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами начнут бомбить Иран. Владимир Жириновский политик

Жириновский говорил и о возможном падении режима Башара Асада, и это действительно произошло, причем главную роль в этом сыграл Израиль, который, как и предрекал политик, оккупировал часть сирийских территорий.

Рост цен на газ

Еще в 2006 году на украинском ток-шоу Владимир Жириновский, обращаясь к Западу, заявил: «Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать!» Прогноз подтвердился в 2022 году, когда цены на энергоносители в Европе взлетели даже выше заявленной политиком планки, достигнув максимума за всю историю.

Появление у США темнокожего президента

Дар предвидения политик в очередной раз проявил, предсказав в 2004 году появление в США темнокожего президента. Его прогноз сбылся в 2009 году с приходом к власти Барака Обамы.

Покушение на Трампа

В 2024 году, во время предвыборной кампании в США, вспомнили еще одно предсказание Жириновского. Он говорил телеканалу НТВ: «Если [Трамп] будет действовать слишком радикально, его уберут, как Кеннеди». Хотя покушение на Трампа в итоге не удалось, сам факт того, что оно произошло, подтвердил прозорливость политика.

Торговые войны США

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский спрогнозировал разлад Америки с Европейским союзом. «Трамп, чтобы заработать больше для Америки вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит и не хочет больше быть крышей, закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать», — отметил политик.

И эти слова стали пророческими: торговые войны развернулись сразу после прихода Трампа к власти. Своего пика противостояние достигло весной 2025 года.

Владимир Путин смотрит на выступление политика Владимира Жириновского в Государственной Думе в Москве, 2010 год Alexei Druzhinin/AP

Почему прогнозы Жириновского сбываются

Президент России Владимир Путин, комментируя пророчества политика, отмечал: Жириновский не был провидцем в мистическом смысле.

«Это был хороший аналитик, который мог сопоставлять факты и делать правильные прогнозы, учитывая исторический опыт. Кроме того, он был специалистом по Ближнему Востоку и хорошо понимал процессы, которые происходят в этом регионе», — сказал Владимир Путин во время Прямой линии.

В сети Владимира Вольфовича в шутку называли «Вовангой» из-за его поразительной точности предсказывать различные политические события.

Прогнозы лидера ЛДПР были основаны не на сиюминутном хайпе и банальном совпадении, а на глубоком и всестороннем понимании сути происходящих событий, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Наиболее вероятным к реализации из прогнозов Владимира Вольфовича представляется крах западноцентричной модели современной мировой экономики и формирование многополярной системы основанной на взаимном уважении экономических, политических и социальных интересов стран. Вероятнее всего произойдет это лишь в контексте проигрыша США, ЕС и НАТО в борьбе с Россией на Украине, а также США и Израиля в борьбе с Ираном. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

При этом, по словам политолога, процесс этот вряд ли будет быстрым и потребует от нас значительных усилий как во внешней среде, так и в национальной экономике.

Михаил Хачатурян отметил, что эпатажный стиль поведения Владимира Вольфовича играл ему как в плюс, так и в минус. Он мог говорить то, о чем стеснялись заявлять другие политики, но при этом многие считали его высказывания не более, чем игрой на публику.

«А это были слова человека, обладающего свободой говорить все прямо, и политика, обладающего значительным набором знаний и опытом, позволяющими видеть те детали и полутона, которые другие принимают за незначительные аспекты», – резюмировал эксперт.