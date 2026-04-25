На Западе назвали НАТО союзом, утратившим влияние

Главный редактор итальянского портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил, что НАТО фактически прекратил существование как единый альянс. Свою позицию он высказал в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

По словам журналиста, Североатлантический блок еще формально остается действующей структурой, однако уже утратил прежнее влияние.

«С войной на Украине альянс впал в кому, но с военной операцией [США и Израиля] против Ирана образовался разлом между США и европейскими союзниками», — сказал Гайани.

Как аргумент Гайани привел факт того, что страны НАТО действуют без согласованной общей линии. Он напомнил, что США начали операцию против Ирана, а государства Балтии, в частности, разрешили пролет беспилотников ВСУ над своей территорией.

«А если с российской стороны решат ответить? НАТО окажется на краю», — считает журналист.

Белый дом 1 апреля заявил, что рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал Вашингтон в операции против Ирана.

Ранее Трамп назвал проверку альянса причиной запроса поддержки в Иране.