«Хотят превратиться в мишень»: в Госдуме оценили желание Финляндии разместить ядерное оружие

Инициатива Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия вызвала жесткую реакцию в Москве: российские официальные лица предупредили, что такие шаги будут учитываться в военном планировании и могут повысить риски для Хельсинки. Эксперты при этом расходятся в оценках — от политического сигнала до сценария с реальными стратегическими последствиями. Чем грозит эта дискуссия и какие последствия она может иметь — в материале «Газеты.Ru».

В Москве отреагировали на финскую инициативу по ядерному оружию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после таких решений Финляндия сама повышает для себя военные риски.

«[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии — это их выбор», — сказал он.

Поводом стала инициатива финского правительства, которую уже направили в парламент. Хельсинки предлагает изменить закон об атомной энергии и Уголовный кодекс, чтобы разрешить ввоз, перевозку, доставку и хранение ядерного оружия.

В минобороны Финляндии уточнили, что такие действия хотят допустить «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества» . Республика вступила в альянс весной 2023 года.

«Из мирного соседа — в опасное государство»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что курс Хельсинки после вступления в НАТО может привести к прямому обострению с Россией. По его словам, речь идет не только об антироссийской риторике, но и о попытках открыть дорогу для ядерного оружия западных стран.

«Финляндия прямо нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Впрочем, эта норма ООН и так уже растоптана Соединенными Штатами, которые, вопреки собственным обещаниям, рассовали свои собственные атомные бомбы по всей Европе. У Финляндии был весьма длительный период процветания, когда страна была нейтральной и поддерживала весьма дружеские отношения с Россией. Сейчас ситуация изменилась кардинально — поспешное вступление в НАТО, антироссийская риторика на самом высоком уровне, теперь еще и потуги получить от кого-либо ядерное оружие. Из мирного соседа Хельсинки превращается в опасное для России государство, которое, кроме всего прочего, угрожает нам, бряцая оружием», — объяснил парламентарий.

Он провел параллель с Украиной и заявил, что похожая линия Киева в итоге стала одним из факторов, приведших к началу СВО.

«Когда вдруг Зеленский запел о собственной ядерке. Жаль, что в Финляндии из этого не сделали никаких выводов, а надо бы», — подытожил он.

В российском посольстве также предупредили, что Москва будет учитывать при военном планировании даже саму возможность появления ядерного оружия на финской территории.

«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании» , — заявили в дипмиссии.

Там добавили, что заявления Хельсинки о неразмещении ядерного оружия в мирное время пока не закреплены в финском законодательстве.

«Первостепенные цели»

В случае размещения ядерных зарядов на территории Финляндии такие объекты станут приоритетными целями для поражения в возможном конфликте России и НАТО, заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Давайте мы прямо скажем: если Финляндия обзаведется ядерным оружием или будет хранить на своей территории ядерные заряды, это будут первостепенные, важнейшие цели, которые будут уничтожены в случае конфликта», — подчеркнул депутат.

По его словам, близость Финляндии к российским границам делает вопрос особенно чувствительным, а при военной эскалации Москва будет исходить из необходимости нейтрализовать объекты, которые несут прямую угрозу.

Гурулев также затронул тему Калининградской области, указав, что это отдельный стратегический вопрос.

«От Финляндии Калининград далековато, это во-первых. Во-вторых, мы говорим на данном этапе про базы хранения и возможного применения ядерного оружия. A обычно ядерное оружие уничтожается таким же ядерным оружием или высокоточным оружием большой мощности в неядерном варианте, так, чтобы потом для дальнейшего применения не было возможности. И с Калининградом здесь связи никакой нет. Калининград — другая тема», — подчеркнул генерал.

Размещение под вопросом

Эксперты сомневаются, что Финляндия действительно близка к размещению на своей территории ядерного оружия. Доктор экономических наук, политолог Николай Межевич считает такой сценарий малореалистичным.

«Соединенным Штатам точно не нужно размещать ядерное оружие в Финляндии, поскольку она не является стратегическим приоритетом для Вашингтона и никогда им не была. Даже во время холодной войны американцы никогда не ссорились с СССР из-за нее», — отметил эксперт.

По его оценке, и французский сценарий выглядит проблематичным: Парижу было бы непросто выделить даже ограниченное число боеголовок, а для их размещения потребовалась бы сложная инфраструктура хранения.

Военный аналитик Алексей Леонков при этом допустил, что дискуссия вокруг финской инициативы может быть связана не только с политикой. Он обратил внимание, что сообщения о возможной легализации хранения ЯО появились вскоре после новостей об открытии в стране современного хранилища для ядерных отходов.