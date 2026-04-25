Пираты захватили танкер у берегов Сомали

Пираты захватили танкер Honour 25, следовавший из Персидского залива в Сомали. Инцидент случился примерно в 50 километрах от сомалийского побережья между городами Бербера и Могадишо, сообщает портал Goobjoog со ссылкой на источники в структурах безопасности страны.

На борту судна, перевозящего 18,5 тыс. тонн топлива, находился экипаж из 17 моряков: среди них граждане Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил захват и рекомендовал другим судам двигаться через район с повышенной осторожностью. В сообщении UKMTO уточняется, что пираты отбуксировали танкер примерно на 77 морских миль (около 143 км) к югу — в пределах территориальных вод Сомали.

Как отмечает Goobjoog, случившееся может стать признаком первого заметного всплеска пиратства у берегов Сомали с 2011 года, когда действия международной коалиции позволили значительно снизить активность пиратов.

Ранее танкер в Персидском заливе у берегов Катара был обстрелян, но экипаж не пострадал.