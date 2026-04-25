Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пираты захватили танкер у берегов Сомали

Goobjoog: пираты захватили танкер, шедший из Персидского залива в Сомали
Виталий Тимкив/РИА Новости

Пираты захватили танкер Honour 25, следовавший из Персидского залива в Сомали. Инцидент случился примерно в 50 километрах от сомалийского побережья между городами Бербера и Могадишо, сообщает портал Goobjoog со ссылкой на источники в структурах безопасности страны.

На борту судна, перевозящего 18,5 тыс. тонн топлива, находился экипаж из 17 моряков: среди них граждане Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил захват и рекомендовал другим судам двигаться через район с повышенной осторожностью. В сообщении UKMTO уточняется, что пираты отбуксировали танкер примерно на 77 морских миль (около 143 км) к югу — в пределах территориальных вод Сомали.

Как отмечает Goobjoog, случившееся может стать признаком первого заметного всплеска пиратства у берегов Сомали с 2011 года, когда действия международной коалиции позволили значительно снизить активность пиратов.

Ранее танкер в Персидском заливе у берегов Катара был обстрелян, но экипаж не пострадал.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!