Российский борец стал чемпионом Европы

IMAGO/United World Wrestling/Global Look Press

Российский борец вольного стиля Башир Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы.

Спортсмен одержал победу в финале над представителем Албании Исламом Дудаевым в весовой категории до 65 килограммов.

В другой финальном поединке, в весе до 57 кг, россиянин Муса Мехтиханов уступил азербайджанцу Исламу Базарганову и получил серебро.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

