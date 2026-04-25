ЦСКА не смог одержать победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом тайме желтые карточки получили защитник «Рубина» Вуячич и полузащитник ЦСКА Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, но защитники Тороп и Мойзес заблокировали его. На 72-й минуте защитник ЦСКА Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

После этой ничьей ЦСКА с 45 очками занимает 5-е место, «Рубин» с 33 очками расположился на 7-м.

Лидером национального первенства является «Краснодар» с активом в 57 очков, вторую строчку занимает отстающий на балл «Зенит», а «Локомотив» несмотря на поражение, сохранил третью позицию с 49 баллами.

Ранее «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ.