Фицо: Киев может вновь вывести из строя нефтепровод «Дружба» после кредита от ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключал бы повторных попыток Киева вывести из строя нефтепровод «Дружба» после получения кредита от Европейского союза. Соответствующее видеообращение политик опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии [Урсулой фон дер Ляйен] я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на €90 млрд (президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ред.) решил снова сделать «Дружбу» неработающей», — подчеркнул словацкий политик.

Фицо также подчеркнул, что, по его убеждению, у конфликта на Украине нет военного решения — вопрос можно урегулировать только дипломатическими методами.

С 27 января Украина блокировала поставки российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию, объясняя это повреждениями трубопровода. Власти Венгрии и Словакии ранее сомневались в этой версии и считали остановку транзита решением политического характера. 23 апреля в Словакии сообщили о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее на Западе допустили , что Киев вновь перекроет «Дружбу».