Премьер Пакистана рассказал о телефонном разговоре с Пезешкианом

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о состоявшемся продуктивном телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X.

«Провел теплый и конструктивный телефонный разговор этим вечером с... президентом Масудом Пезешкианом о развитии ситуации в регионе», — написал глава пакистанского правительства.

Также Шариф подчеркнул, что Пакистан продолжает оставаться сторонником своей посреднической роли, направленной на содействие миру и обеспечению стабильности в регионе.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры, которые фактически завершились без каких-либо конкретных результатов. Тем не менее 21 апреля Белый дом заявил, что перемирие продлено до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию, после чего переговорный процесс будет продолжен.

24 апреля в Пакистан прибыл глава МИД Ирана Аббас Арагчи для проведения второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Предполагалось, что 25 апреля в Исламабад также прилетят спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако их поездка не состоялась из-за отсутствия у Вашингтона ясности в том, кто реально руководит Исламской Республикой.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.