Премьер Пакистана рассказал о телефонном разговоре с Пезешкианом

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Пакистана сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом
Iranian State Tv/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о состоявшемся продуктивном телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X.

«Провел теплый и конструктивный телефонный разговор этим вечером с... президентом Масудом Пезешкианом о развитии ситуации в регионе», — написал глава пакистанского правительства.

Также Шариф подчеркнул, что Пакистан продолжает оставаться сторонником своей посреднической роли, направленной на содействие миру и обеспечению стабильности в регионе.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели.

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры, которые фактически завершились без каких-либо конкретных результатов. Тем не менее 21 апреля Белый дом заявил, что перемирие продлено до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию, после чего переговорный процесс будет продолжен.

24 апреля в Пакистан прибыл глава МИД Ирана Аббас Арагчи для проведения второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Предполагалось, что 25 апреля в Исламабад также прилетят спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако их поездка не состоялась из-за отсутствия у Вашингтона ясности в том, кто реально руководит Исламской Республикой.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!