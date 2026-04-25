Погода или невезение? Что известно о причинах гибели туристов в горах Бурятии

Трое туристов погибли после схода лавины на горном массиве Мунку-Сардык в Бурятии, еще один участник восхождения может оставаться под снегом. Группа шла к пику Конституции, когда ее накрыл снежный массив у перевала «26-го партийного съезда». Почему произошла трагедия и что известно о судьбе пропавшего — в материале «Газеты.Ru».

Число погибших после схода лавины на Мунку-Сардык выросло до трех. По данным республиканского Агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, тело погибшей женщины 1984 года рождения спасатели доставили в район кафе «Белый Иркут» для передачи полиции, позднее во время поисков нашли тела еще двоих мужчин 1988 и 1981 годов рождения. Поиски четвертого участника группы, мужчины 1985 года рождения, продолжаются.

К операции привлекли 23 человек и три единицы техники, на место дополнительно направили подразделения республиканской поисково-спасательной службы. По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек поднималась к пику Конституции, когда на перевале «26-го партийного съезда» на нее сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне от схода, получили травмы, но смогли передать сигнал по рации.

После происшествия проверку начали следователи, а затем было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Поиски и уголовное дело

Поисковую операцию на Мунку-Сардык осложнили погода и тяжелый рельеф. На фоне лавинной опасности и ухудшения условий ночью температура в районе происшествия могла опуститься до -21, при этом синоптики предупреждали о сильном ветре.

Накануне спасатели нашли живыми троих участников группы, попавшей под сход снежной массы. Все они получили травмы. Во время обследования района спасатели также нашли тело одного туриста. Позже поисковые работы пришлось приостановить до рассвета.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа поисково-спасательные работы в ночных условиях отложены и будут продолжены с наступлением светлого времени суток. Всего к поисковой операции привлечено более 20 человек и три единицы техники», — рассказали в ведомстве.

На этом фоне следствие проверяет, при каких обстоятельствах была организована экспедиция. По версии СК, незарегистрированная группа могла пользоваться услугами местных гидов-инструкторов коммерческой организации в базовом лагере у слияния рек Белый Иркут и Мугувек .

Горы ошибок не прощают?

Эксперты связывают трагедию на Мунку-Сардык не только со стечением обстоятельств, но и с сезонной лавинной опасностью. Бывший спасатель и альпинист Юрий Раилко напомнил ТАСС, что апрель и май в этом районе считаются самым рискованным временем для восхождений.

«Район лавиноопасный сам по себе, а апрель-май — это время схода снежных масс. Чтобы ходить в это время в горах, нужно знать лавинную ситуацию и риски схода лавин», — рассказал Раилко.

Он отметил, что в таких условиях особенно важна техника движения на склоне.

«Лавиноопасный склон нельзя «подрезать» (двигаться поперек. — «Газета.Ru»), нужно идти только в лоб, нельзя перегружать, должна быть дистанция [между туристами] обязательно, двигаться нужно вдоль скал, а не по центру [снежного склона]», — уточнил эксперт.

По его словам, существуют и признаки возможного схода лавины, но даже опыт не всегда позволяет просчитать ситуацию заранее.

«Есть характерные признаки формирования «снежной доски» (плотный пласт снега на рыхлом снегу, нарушение которого может повлечь сход лавины. — «Газета.Ru»), но все может быть непредсказуемо», — подчеркнул эксперт.

Примечательно, что это уже вторая трагедия в этих горах меньше чем за 10 дней. Мастер спорта по альпинизму Александр Яковенко связал происходящее прежде всего с тяжелой погодной обстановкой и популярностью маршрута у недостаточно подготовленных туристов.

«Во-первых, в горах всегда сложно и нужно отдавать себе отчет, что вы идете в зону экстрима. Тот же Мунку-Сардык — это высшая точка восточного Саяна», — сказал он aif.ru.

«В этих трагедиях, в первую очередь, погода повлияла. Во-вторую, я бы сказал, что это квалификация тех людей, кто сопровождал группы. В третью — квалификация самих участников. Сейчас горный Мунку-Сардык пользуется огромной популярностью, поэтому туда идут люди, не имея достаточно нужной подготовки», — отметил собеседник издания.

Говоря о сходе лавины 24 апреля, Яковенко назвал произошедшее трагическим стечением обстоятельств.