В Одессе группа подростков отбила мужчину у военкомов и попала на видео

«Время.ua»: одесские подростки отбили мужчину от насильственной мобилизации
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе группа подростков напала на военкомов и отбила у них мужчину, которого они пытались насильно мобилизовать. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Время.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика видно, как трое представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналога военкоматов на Украине) повалили мужчину на землю. Заметившие это очевидцы, включая подростков, подбежали толпой, набросились на военкомов и отбили его у военкомов.

Водитель ехавшего мимо автомобиля, который и снял видео, попросил сотрудников ТЦК отпустить мужчину, после чего один из них нецензурно выругался в ответ.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял о массовом характере нарушений со стороны сотрудников ТЦК — злоупотребления полномочиями, создания угроз общественной безопасности и применения силовых методов воздействия на мобилизуемых. Как раз недавно в той же Одессе представители военкома вымогали у мужчины $30 тысяч, угрожая в противном случае отправить его на фронт.

Ранее на Украине мужчину мобилизовали прямо из туалета.

 
