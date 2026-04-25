17-летняя ученица Плющенко побила рекорд трехкратного чемпиона мира Малинина

17-летняя ученица Плющенко Рубцова исполнила пять сальто подряд
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале сообщил о том, что его ученица Любовь Рубцова на тренировке выполнила пять сальто подряд.

«Помните, я писал про три сальто подряд? Илья, вызов принял. Счет был 3:3, сейчас — 4:4. Но мы не останавливаемся! Наша Люба делает пять сальто подряд. Счет 4-5», — написал Плющенко.

Ранее Плющенко уже публиковал видео, где Рубцова исполняет четыре сальто. Тогда он отметил, что чемпион мира американец Илья Малинин делал три сальто. Позднее Малинин на одном из шоу продемонстрировал четыре сальто подряд.

Рубцовой 17 лет. Она является воспитанницей школы Евгения Плющенко. В текущем сезоне фигуристка участвовала в юниорских соревнованиях.

Малинин стал чемпионом мира 2026 года, выиграв турнир в третий раз.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

Ранее Плющенко заявил, что его ученица сделал три сальто раньше Малинина.

 
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
