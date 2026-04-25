«БПЛА не нарушали воздушное пространство Румынии». Зачем Бухарест вызвал российского посла?

В Британии заявили, что не сбивали в небе над Украиной залетевший в Румынию дрон

Военнослужащие армии Румынии осматривают место падения БПЛА у границы с Украиной в Галаце, 25 апреля 2026 года

Румыния вызвала российского посла после падения обломков беспилотника в районе Галаца и обвинила Москву в угрозе региональной безопасности, хотя доказательств происхождения дрона не представила. Более того, румынское минобороны уже заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны. Это произошло на фоне путаницы вокруг сообщений о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые позже опровергли. Откуда взялся дрон над Румынией, зачем Бухарест вызвал посла России и что произошло с британскими истребителями — в материале «Газеты.Ru».

Вызов посла и ответ Москвы

Бухарест вызвал российского посла Владимира Липаева после падения обломков беспилотника в районе Галаца. Решение, как сообщили в румынском МИД, решение принято по распоряжению главы ведомства Оаны Чойу.

В румынском минобороны ответственность за произошедшее возложили на Россию и заявили, что случившееся стало вызовом безопасности в Черноморском регионе.

«Они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе»,

— подчеркнули в министерстве.

Агентство Reuters отметило, что упавшие фрагменты беспилотника впервые причинили ущерб на территории Румынии. При этом Бухарест вновь заявил о якобы нарушениях воздушного пространства со стороны российских дронов.

В Москве на вызов посла отреагировали спокойно. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия использует такие демарши для того, чтобы доносить свою позицию.

«Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз»,

— подчеркнула Захарова.

Что случилось

Поводом для вызова посла стало падение обломков беспилотника в румынском Галаце. По данным минобороны страны, фрагменты дрона повредили электрический столб и хозяйственную постройку на территории частного дома.

Ночью 25 апреля румынские радары зафиксировали беспилотники в воздушном пространстве республики, после чего с 86-й авиабазы в Фетешти подняли два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

«Самолет Eurofighter Typhoon установил радиолокационный контакт с целью, расположенной в 1,5 км от Рени, над территорией Украины. Пилотам было разрешено атаковать беспилотники», — отметили в ведомстве.

Позже жители Галаца сообщили спасателям о падении фрагментов дрона в районе Бариера Траян. По данным румынских властей, пострадавших нет, а место происшествия оцепили полиция и военные. На месте продолжают работать оперативные службы.

Путаница в заявлениях из Румынии

Дополнительный резонанс история получила после противоречивых сообщений о действиях британских истребителей. Поводом для путаницы стали первоначальные заявления румынской стороны о том, что пилоты Eurofighter Typhoon якобы получили разрешение на поражение беспилотников.

Позже министерство обороны Великобритании опровергло сообщения о том, что королевские ВВС сбивали российские дроны в небе над Украиной. По данным Лондона, истребители вылетали с румынской авиабазы, но после патрулирования вернулись, не вступая в бой.

Именно после этого Бухарест выпустил уточненное заявление. В новом релизе румынское военное ведомство подчеркнуло, что самолеты действовали только в пределах воздушного пространства Румынии и украинскую границу не пересекали.

«Хотя пилоты имели разрешение на поражение воздушных целей, ни один беспилотник не был сбит самолетами, поскольку беспилотники не нарушали воздушное пространство Румынии», — следует из заявления минобороны страны.

Там добавили, что «миссия заключалась в наблюдении, сдерживании и готовности к реагированию в случае необходимости».