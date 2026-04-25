Скончался российский писатель Евгений Борисов

Писатель Евгений Борисов умер в возрасте 92 лет
Telegram-канал «Тверская область. Официально»

В возрасте 92 лет умер писатель, заслуженный работник культуры России и почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Тверской области Виталий Королев выразил искренние соболезнования родным и близким автора, отметив, что он был истинным представителем российской интеллигенции. По его словам, Борисов писал в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы. Он давал дорогу молодым и одаренным. При этом Борисов был строгим критиком по отношению к себе, заявил глава региона.

«Его труд отмечен многочисленными творческими и государственными наградами. Но главная из них – уважение, признание и вечная память всех жителей Верхневолжья», – подчеркнул чиновник, которого цитирует пресс-служба.

Он также назвал Борисова настоящим патриотом и человеком выдающихся личных качеств.

Как сообщили в правительстве, прощание с автором пройдет в Твери в ДК «Химволокно» 27 апреля. Эта церемония начнется в 13:20.

17 февраля стало известно, что в Челябинске скончался писатель и литературный критик Дмитрий Бавильский.

Ранее сообщалось о смерти автора романа «Быть Босхом» Анатолия Королева.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

