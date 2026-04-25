Над Россией уничтожили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1522-й

❗Уральские регионы стали доступны для ударов украинских БПЛА, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Система защиты «Купол Донбасса» нейтрализовала в небе над ДНР за ночь 20 беспилотников ВСУ различного типа, сообщили в штабе обороны республики.
Частный дом в Орловской области получил повреждения в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Reuters: осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на субботу.
Politico: Европа должна финансировать восстановление Украины за счет налогообложения российского импорта, эту идею обсуждают в ЕС, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на саммите лидеров стран сюза на Кипре.
Оперативный штаб был организован в центре Екатеринбурга Свердловской области возле дома, который был поврежден в результате удара БПЛА, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 127 украинских БПЛА над регионами России, в том числе Свердловской и Челябинской областями.
Сегодня 1522-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.