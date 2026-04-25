Над Россией уничтожили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1522-й

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Украинские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Татарстаном, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Также впервые украинские БПЛА были сбиты над Челябинской и Свердловской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.