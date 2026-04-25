Война США и Израиля против Ирана
Над Россией уничтожили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1522-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1522-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Украинские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Татарстаном, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Также впервые украинские БПЛА были сбиты над Челябинской и Свердловской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:21

❗Уральские регионы стали доступны для ударов украинских БПЛА, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

9:08

Система защиты «Купол Донбасса» нейтрализовала в небе над ДНР за ночь 20 беспилотников ВСУ различного типа, сообщили в штабе обороны республики.

8:54

Частный дом в Орловской области получил повреждения в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

8:35

Reuters: осколки беспилотника повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце в ночь на субботу.

8:26

Politico: Европа должна финансировать восстановление Украины за счет налогообложения российского импорта, эту идею обсуждают в ЕС, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на саммите лидеров стран сюза на Кипре.

8:11

Оперативный штаб был организован в центре Екатеринбурга Свердловской области возле дома, который был поврежден в результате удара БПЛА, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 127 украинских БПЛА над регионами России, в том числе Свердловской и Челябинской областями.

8:00

Сегодня 1522-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Как вернуть концентрацию внимания, если нужно работать? 4 рекомендации
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!