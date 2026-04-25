Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении атак США на Иран

Трамп: отмена поездки Уиткоффа на переговоры не означает новых ударов по Ирану
Отмена поездки специального представителя президента США Стивена Уикоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры по Ирану не означает, что американская сторона возобновит атаки на Исламскую Республику. Об этом журналистам газеты Axios сообщил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Мы об этом еще не думали», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новых ударов по Ирану.

25 апреля министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, прибывший в столицу Пакистана, обсудил с официальными лицами страны тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В тот же день СМИ написали, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Арагчи может состояться 27 апреля в Исламабаде. Однако Трамп решил отменить поездку американской делегации в Пакистан. Президент США пояснил, что его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты «ради разговоров ни о чем».

Первый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном состоялся 11 апреля. На следующий день президент РФ Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и заверил его в готовности российской стороны содействовать поиску путей к миру на Ближнем Востоке.

Ранее в США подсчитали количество потраченных в операции против Ирана ракет.

 
