Четыре российских аэропорта временно приостановили работу

В столичном аэропорту «Внуково» ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве воздушного транспорта. Их в российских регионах вводят на фоне атак беспилотников.

Также в Росавиации сообщили, что в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца, Ярославля (Туношна) также ввели ограничения на полеты.

Как заявили в пресс-службе, соответствующие меры были предприняты тоже для обеспечения безопасности полетов.

25 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России. По данным ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне атаки в аэропортах ряда регионов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее рейс, летевший из Хургады в Петербург, экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.