Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Четыре российских аэропорта временно приостановили работу

Аэропорт Внуково временно закрыли в целях безопасности
В столичном аэропорту «Внуково» ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве воздушного транспорта. Их в российских регионах вводят на фоне атак беспилотников.

Также в Росавиации сообщили, что в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца, Ярославля (Туношна) также ввели ограничения на полеты.

Как заявили в пресс-службе, соответствующие меры были предприняты тоже для обеспечения безопасности полетов.

25 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России. По данным ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне атаки в аэропортах ряда регионов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее рейс, летевший из Хургады в Петербург, экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!