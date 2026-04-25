Российский борец Усманов стал трехкратным чемпионом Европы

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал трехкратным чемпионом Европы, завоевав золото в финальном поединке.

Спортсмен выступал в весовой категории до 79 килограммов. В финальной встрече он одержал победу над представителем Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российский борец Башир Магомедов завоевал золото на чемпионате Европы.