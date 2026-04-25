Иран усомнился в готовности США к диалогу

Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран пока не уверен, что США готовы к диалогу
Иран пока не уверен, что США в самом деле готовы разрешить конфликт между двумя странами, используя дипломатию. Об этом в социальной сети X заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии», — написал он.

Также министр отметил, что его недавний визит в Исламабад был «плодотворным». По словам дипломата, он обсудил с пакистанской стороной «условия для постоянного прекращения агрессии в отношении Ирана».

24 апреля Арагчи прибыл в Исламабад, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что 25 апреля в Пакистан также вылетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан. Глава Белого дома пояснил, что его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты «ради разговоров ни о чем».

Первый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном состоялся 11 апреля. На следующий день президент РФ Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и заверил его в готовности российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
