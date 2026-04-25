ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ на Севастополь
Севастополь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военнослужащие отражают ее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в отражении атаки участвуют силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент», — написал чиновник.

Он добавил, что, согласно информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не получили повреждения.

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку дронов ВСУ.

 
