ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ на Севастополь

Севастополь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военнослужащие отражают ее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в отражении атаки участвуют силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент», — написал чиновник.

Он добавил, что, согласно информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не получили повреждения.

