Гендиректор «Эксмо» Капьев проходит свидетелем по делу об экстремизме

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и несколько сотрудников, о допросе которых сообщалось ранее, проходят по уголовному делу об экстремизме в качестве свидетелей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе издательства.

«Они находятся в статусе свидетелей по делу», — сказали в издательстве.

Также в пресс-службе добавили, что Капьев и часть его коллег должны явиться к следователю в понедельник, 27 апреля..

21 апреля Капьева и ряд сотрудников издательства задержали для проведения следственных мероприятий по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. Позже задержанные были доставлены в Следственный комитет для допроса в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в мае прошлого года по факту распространения книг издательства Popcorn Books.

По делу проходят восемь человек, часть фигурантов находится в розыске.

В 2025 году Следственный комитет также сообщал о задержании сотрудников ООО «Индивидуум принт», которых обвиняли в издании и продаже книг, пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории РФ.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение «Индивидуум». В 2023 году 51% акций «Индивидуум принт» (и/или «Индивидуум») было продано издательству «Эксмо». В минувшем году Popcorn Books прекратило работу.

Ранее суд в РФ оштрафовал Roblox за пропаганду ЛГБТ.