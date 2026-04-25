Пушилин рассказал о движении «серой зоны» в зоне СВО

Несколько иное значение приобрело понятие «серой зоны» в Донбассе. Ее движение на линии фронта осущестляется из-за активного использования беспилотников российскими и украинскими военными, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, из‑за распространения дронов визуальный контроль над территорией уже не означает полноценный контроль.

«Когда находится там наше подразделение, когда находятся там наши бойцы, тогда эта территория наша. Если же мы видим, что на территории нет ни наших бойцов, ни боевиков противника, соответственно, территория называется «серой зоной», — сказал Пушилин.

1 апреля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил России завершили освобождение Луганской народной республики, сообщило Минобороны. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» назвал знаменательным событием то, что взят под контроль один из четырех новых субъектов Российской Федерации. Его коллега, депутат Андрей Колесник заявил, что российские войска наступают по всему фронту, «поэтому недалек час победы».

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.