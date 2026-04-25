В Испании аттракцион с людьми сломался на полном ходу

В Испании четыре человека пострадали при обрыве троса аттракциона

На Севильской ярмарке в Испании у аттракциона оборвался один из тросов: пострадали четыре человека. Видео аварии публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, аттракцион «Катапульта», выполненный в форме шара, удерживается двумя тросами. На опубликованных кадрах видно, что в момент подъема один из тросов разорвался прямо в воздухе, из‑за чего находившиеся в установке люди резко полетели вниз.

Севильская ярмарка — один из крупнейших ежегодных праздников в Севилье: она проходит примерно через две недели после Пасхи и длится несколько дней.

В феврале в индийском Фаридабаде (штат Харьяна) во время работы на максимальной скорости в парке аттракционов произошло обрушение карусели. Когда на установке находились люди, качели резко накренились и сорвались вниз. В момент инцидента не выжил полицейский, который пытался помогать пассажирам: одна из частей аттракциона ударила его по лицу и голове. После происшествия в больницу доставили 13 человек.

Ранее в Китае раскритиковали парк аттракционов за карусель с живыми лошадьми.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
