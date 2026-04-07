Завершилось Народное голосование премии «Служение»

Этап Народного голосования Премии проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг. В нем россияне отдали 1 660 394 голоса, в среднем ежедневно голосовали более 46 тыс. человек. Свое мнение выразили жители 89 регионов страны. Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». В ней примут участие 7,5 тысяч муниципальных служащих, среди которых участники и ветераны СВО.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о своевременности введения одиннадцатой номинации.

«1 млн 660 тыс. проголосовавших граждан — это рекордный показатель доверия к Премии и практикам, которые инициируются и реализуются на муниципальном уровне. При этом больше всего голосов — 270,9 тыс. — поступило за проекты в номинации «Единство народов России — сила страны. Ввести ее предложили сами представители муниципального сообщества. Напомню, 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России. Это подтверждает актуальность номинации: у общества есть большой запрос на успешные практики поддержания межнациональной дружбы, которые реализуются в муниципалитетах. Только совместными усилиями представителей разных народов можно достичь настоящего развития и гармонии в обществе», — сказал Грачев.

На втором месте по популярности номинация «Великое наследие для будущих поколений» — 202 025 голосов. Третьей со 188 951 голосом стала «Развитие территории — благополучие жителей». В пятерку также вошли номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «Инициатива каждого — общий успех» — 171 092 и 153 500 голосов соответственно.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что премия «Служение» – это про реальную работу на земле и про людей, которые берут на себя ответственность за развитие своих территорий.

«Сегодня мы видим, как органы местного самоуправления становятся сильнее, профессиональнее и моложе. Рост числа заявок — это подтверждение того, что муниципальная служба — это пространство возможностей, где формируются решения, напрямую влияющие на качество жизни граждан. Для нас принципиально важно не просто отметить лучшие практики, а выстроить систему, в которой такие решения масштабируются и становятся нормой для всей страны», — сказала она.

Ирина Гусева добавила, что особую ценность представляют инициативы от участников СВО.

«Это голос людей, которые находились на передовой. Их предложения — это не просто идеи, а квинтэссенция опыта, мужества, любви к Родине и желания сделать свою работу максимально результативной», — сказала она.

Всего на соискание III Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступило 63 397 заявок. При этом в ней участвуют представители всех поколений: самому молодому участнику — 18 лет, самому опытному — 92 года. После первичного анализа, перекрестной экспертизы участников и работы Экспертного совета и Экспертной комиссии для участия в Народном голосовании было утверждено 110 проектов: по 10 в каждой из 11 номинаций.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук подчеркнул важность Премии для представителей муниципального сообщества.

«В нашей стране ежегодно растет количество управленцев на муниципальном уровне, которые стремятся создавать новые возможности для жителей. Голосование — лучшая обратная связь об их работе. В свою очередь, важным показателем значимости Премии для муниципальных команд является то, что уже второй год подряд 34% участников подают на соискание свои проекты», — отметил он.

16 апреля состоится заседание Наблюдательного совета Премии, его председателем является первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В рамках заседания утвердят победителей и лауреатов Премии.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.