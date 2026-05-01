В Германии потребовали отставки канцлера

В ФРГ начались массовые антивоенные митинги, в ходе которых жители Германии требуют отставки канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета «Известия» в Telegram-канале.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы передать в канцелярию петиции об отставке Фридриха Мерца. Здание канцелярии позади меня, а передо мной 125 тыс. подписей, которые я распечатал», — уточнил активист.

На кадрах, представленных изданием, видны сотни жителей Германии с плакатами и флагами, которые вышли на улицы, чтобы выразить недовольство политикой правящей партии.

29 апреля Фридрих Мерц заявил в интервью Spiegel, что немцы в последние 20 лет «слишком устроились в атмосфере благополучия», но сегодня продолжать жить как раньше уже нельзя, стране нужны реформы.

По его словам, большая часть населения Германии попросту недооценивает то, что сейчас происходит в мире.

Канцлер подчеркнул, что иллюзия процветания не сохранится, если страна не изменит гораздо больше того, чем сделала до этих пор.

Ранее Мерц признал, что его кабмин довел немцев до нервозности и неуверенности.