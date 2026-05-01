В «Единой России» рассказали о новых мерах поддержки семей с детьми

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил на пленарном заседании форума «Есть результат!», что обновленная Народная программа партии обязательно должна включить социальные гарантии по поддержке семей, поскольку это является ключевым приоритетом при взаимодействии партии с государственным бюджетом. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Председатель партии напомнил, что благодаря ее инициативам в законодательстве уже официально закреплен статус многодетной семьи, поэтому в новый документ также будут включены меры по их поддержке.

По словам Медведева, был сформирован каркас мер поддержки, на который добавляются новые решения. Он отметил, что семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки. Председатель партии также указал, что благодаря инициативе «Единой России» с прошлого года на федеральном и региональном уровнях официально закреплен статус «студенческой семьи», для которой уже разрабатываются и внедряются отдельные меры поддержки.

Участники круглого стола «Крепкая семья — сильная Россия» выступили с рядом новых инициатив по поддержке семей с детьми. Среди предложений внедрение для многодетных семей принципа «единого окна» на портале «Госуслуги». Для регионов с низкой рождаемостью, особенно для арктических территорий, предлагается разработать дополнительные меры поддержки при рождении вторых, третьих и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также участники предложили открывать при женских консультациях центры подготовки к родам и учредить специальную премию для бизнеса, отмечая компании, которые реализуют наиболее полезные и эффективные программы помощи семьям.

23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила заявила, что новая семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность.