США усилили санкционный режим в отношении одной страны

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

США усилили санкции против Кубы

США усилили санкции против Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. Указ опубликован на сайте Белого дома.

В нем говорится, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики». Согласно документу, государственный секретарь США в координации с министром финансов имеет возможность вводить дополнительные санкции как против американцев, так и иностранцев, которые имеют отношение к работе ряда сфер экономики Кубы. В указе упоминаются оборона, добыча полезных ископаемых, энергетика, металлургия, финансовые услуги.

Также допускается принятие ограничительных мер в отношении «иностранных финансовых структур», если выяснится, что они принимали участие в транзакциях лиц, подпадающих под новый санкционный режим.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

Ранее газета USA Today сообщала, что Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!