Родственники бойцов 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились с просьбой установить личность офицера с позывным Вий, который, по их данным, расправляется над насильно мобилизованными подчиненными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что основная сложность с опознанием украинских военных преступников заключается в том, что в каждом новом месте дислокации они выбирают себе новый позывной, однако он выразил уверенность, что многочисленные военнопленные позволят идентифицировать и его.

В начале апреля в силовых структурах заявили, что военные 210-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести после неисполнения приказов командования. По словам собеседника агентства, один из военнопленных рассказал, что большинство военнослужащих его подразделения, отказавшихся выполнять боевые задачи, сейчас числятся пропавшими без вести. Он допустил, что их могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.

Ранее ВСУ ликвидировали попавшую в окружение группу украинских солдат.