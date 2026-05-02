В аэропорту Сочи на запасные аэродромы направили более десяти рейсов

Из-за ограничений в аэропорту Сочи принято решение направить 14 рейсов на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Статус рейсов нужно уточнять у авиаперевозчиков.

Вечером 1 мая в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. В Росавиации отметили, что ограничения вводились в целях безопасности.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 1 мая было уничтожено свыше 140 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Некоторые из этих дронов были перехвачены над водами Азовского и Черного морей. Удары были отражены в Крыму, а также в столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее из аэропорта Кольцово эвакуировали людей.