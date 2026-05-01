Поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» назвали справедливым

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал справедливым поражение московского «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Про результат и логику матча не могу сказать, а то, что результат справедливый — да. «Крылья» быстро забили и делали всё, чтобы удержать счёт. Во-вторых, хозяева использовали все шансы, а при втором голе вообще удача повернулась к ним лицом», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее в «Спартаке» возмутились судейством после поражения от «Крыльев Советов».