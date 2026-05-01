Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» назвали справедливым

Тренер Непомнящий назвал справедливым поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал справедливым поражение московского «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Про результат и логику матча не могу сказать, а то, что результат справедливый — да. «Крылья» быстро забили и делали всё, чтобы удержать счёт. Во-вторых, хозяева использовали все шансы, а при втором голе вообще удача повернулась к ним лицом», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее в «Спартаке» возмутились судейством после поражения от «Крыльев Советов».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!