Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Во Франции полиция применила слезоточивый газ во время первомайской демонстрации

Полицейские применили слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Шествие началось на площади Республики, откуда его участники направилось к площади Нации. Сначала мероприятие проходило мирно, однако затем несколько человек, которые шли в колонне демонстрантов, стали бросать камни и бутылки в полицейских, стоявших по периметру маршрута движения колонны.

Силовики направили к месту проведения демонстрации водометы.

Это традиционная демонстрация, организуемая профсоюзами, в числе которых «Всеобщая конфедерация труда», молодежные организации, сторонники движения «Желтые жилеты», представители социалистических и коммунистических партий.

На первомайской демонстрации в Лионе также произошли стычки демонстрантов с полицией. По информации BFMTV, несколько десятков радикалов начали запускать фейерверки в сторону полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали четырех человек.

