2 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 мая в России отмечают День садовода — праздник всех, кто любит работать на земле и терпеливо ждет первых всходов. Православные верующие чтят память блаженной Матроны Московской. Кроме того, 2 мая можно отпраздновать Международный день Гарри Поттера и День ничегонеделания. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 мая

День садовода

В первые дни мая многие российские дачники открывают сезон грядок. Неудивительно, что 2 мая отмечается День садовода — неофициальный праздник всех, кто с весны до осени живет с секатором в одной руке и лейкой в другой. Пусть в календаре эта дата не значится красной, миллионы людей с удовольствием отмечают ее на своих «шести сотках». Праздник этот — не только про будущий урожай кабачков, моркови и яблок, но и про любовь к земле, терпение, уход и заботу, радость от первых ростков. В этот день советуют хотя бы пересадить комнатный цветок — чтобы почувствовать связь с природой, даже если ваш «огород» умещается на подоконнике.

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Всемирный день тунца

Всемирный день тунца напоминает: эта ценная рыба важна не только для суши-ресторанов, но и для мировых экосистем и экономики целых стран. Популяция тунца страдает от чрезмерного вылова, потому праздник призван привлечь внимание к охране этой группы морских обитателей и необходимости ответственных действий по сохранению биоразнообразия морей. В некоторых странах в этот день проходят образовательные мероприятия, дегустации и фестивали тунца.

Международный день Гарри Поттера

2 мая во всем мире отмечают Международный день Гарри Поттера. Именно в этот день, согласно книгам Джоан Роулинг, состоялась решающая битва за Хогвартс. Любители волшебства устраивают косплей-вечеринки, марафоны фильмов, викторины на знание заклинаний и тематические квесты. Для фанатов поттерианы это почти второй Новый год: повод вспомнить, что даже в самые трудные времена побеждают дружба, любовь, храбрость и, возможно, удачно примененное заклинание «Экспекто Патронум».

День брата и сестры

Иногда хочется напомнить родным, что они — больше, чем просто контакты в мессенджере. День брата и сестры — прекрасный повод для этого. Праздник появился в США, но быстро стал интернациональным: кто-то отправляет теплые сообщения, кто-то устраивает семейные встречи, а кто-то вспоминает веселые и трогательные моменты детства. Если у вас есть братья и сестры, в этот день можно сказать им «спасибо» за то, что они были рядом в самые разные моменты. А если нет — можно вспомнить друзей, которые стали вам семьей.

Международный день ничегонеделания

Время остановиться и выдохнуть. 2 мая отмечается Международный день ничегонеделания — праздник, который напоминает: отдых — это не роскошь, а необходимость. В мире, где «делать все в темпе вальса» стало чуть ли не обязанностью, такой день просто необходим. Никаких дедлайнов, списков задач и «продуктивности». Можно валяться на диване, читать книгу без чувства вины, смотреть в окно или пить кофе, глядя в потолок. Главное правило — не делать ничего полезного и при этом наслаждаться каждым мгновением.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 мая в других странах

День трюфелей — США. Настоящий праздник для гурманов. Правда, речь идет не о грибах, а о трюфелях шоколадных — тех самых маленьких круглых конфетах с необычным вкусом и нежной пудрой. Считается, что их изобрели во Франции, но американцы вывели любовь к сладкому на новый уровень, посвятив трюфелям отдельный день. Кондитерские устраивают акции, дегустации и мастер-классы. Ну а дома можно просто позволить себе лишнюю конфету — в честь праздника.

День святого Бориса — Болгария. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых в истории страны. Борис I, в крещении Михаил, был князем Болгарским, который в IX веке принял христианство и крестил всю Болгарию, изменив ход ее истории. 2 мая в храмах проходят торжественные службы, а на исторических площадях устраивают памятные мероприятия. Святого Бориса почитают как символ мудрости, решимости и национального единства.

День Мадрида — Испания. 2 мая в Мадриде — двойной праздник: и День столицы, и День автономного сообщества Мадрид. Дата выбрана в память о событиях 1808 года, когда мадридцы подняли восстание против наполеоновских войск. В честь этого дня город расцветает: проходят парады, концерты под открытым небом, уличные ярмарки и торжественные церемонии. Площадь Пуэрта-дель-Соль превращается в центр народных гуляний, а музеи города пускают посетителей бесплатно.

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Праздник «Кутаисоба», День города Кутаиси — Грузия. 2 мая один из древнейших городов Грузии, Кутаиси, отмечает свой праздник — Кутаисобу. Кутаиси — это место, где легенды о золотом руне соседствуют с шумными рынками, древними храмами и современными улицами. В городе в этот день проходят концерты, спортивные состязания, выставки ремесел, парады. На улицах звучит музыка и пахнет хачапури. Даже если вы не из Кутаиси, в этот день вам обязательно предложат кусочек грузинского гостеприимства.

Религиозные праздники 2 мая

День блаженной Матроны Московской

2 мая православная церковь вспоминает одну из самых любимых народом святых — блаженную Матрону Московскую. Она родилась в конце XIX века в Тульской губернии. Девочка была слепой от рождения. С раннего детства Матрона проявила дар прозорливости, духовной помощи и исцеления. Несмотря на тяжелую судьбу и болезни, блаженная принимала людей, утешала их, молилась за них и давала советы.

После смерти в 1952 году почитание Матроны только росло: тысячи людей ежедневно обращаются к ней с просьбами о помощи в самых трудных жизненных ситуациях. В этот день в Покровском монастыре в Москве и по всей России проходят богослужения, а паломники совершают поездки к ее мощам. Матрону просят о здоровье, семейном благополучии, удаче в делах и духовном утешении.

День преподобного Иоанна Палеолаврита, Ветхопещерника

2 мая православная церковь чтит память преподобного Иоанна Палеолаврита, прозванного Ветхопещерником. Он жил в VIII веке в Палестине и подвизался в знаменитой Великой Лавре преподобного Саввы Освященного — одном из важнейших центров раннехристианского монашества. Иоанн вел жизнь строгого отшельника, посвятив себя молитве, посту и духовным подвигам. Его называли ветхопещерником за то, что большую часть жизни он провел в пещере, в удалении от мирской суеты. В этот день верующие просят у святого Иоанна крепости духа, терпения и помощи в борьбе с внутренними слабостями.

2 мая Русская православная церковь также чтит память: • мучеников Феоны, Христофора и Антонина;

• священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского;

• святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохийского;

• святителя Трифона, патриарха Константинопольского.

• преподобного Никифора Катавадского, игумена;

• святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского;

• первых князей страстотерпцев Бориса и Глеба.



Католическая церковь 2 мая вспоминает:



• Святого Анатолия;

• Святого Афанасия;

• Святого Зигмунда.

Народные праздники и приметы 2 мая

Иван Ветхопещерник

В этот день люди старались избегать ссор и не вступать в споры, пребывать в трудах или в размышлениях. В некоторых регионах полагалось прибраться в доме и очистить двор от мусора — чтобы привлечь благополучие и не пускать в свое жилище беду.

На Ивана Пещерника полагалось «одеть весну в новое платье». Этот обряд способствовал богатому урожаю льна и ржи. В поле расстилали тканевое полотно, посередине ставили пирог и, поклонившись на четыре стороны, объявляли, что это подарок весне. Считалось, что одежда и ткань, «напитанные» силой молодых побегов, принесут удачу и благополучие.

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Приметы

Если день теплый и ясный — к богатому урожаю фруктов и ягод.

Сильный ветер 2 мая — к дождливому и холодному лету.

Если утром иней на траве — к хорошему урожаю огурцов и капусты.

Кукушка закуковала — будет теплая погода.

Лягушки активно квакают вечером — к скорому теплу.

Солнце садится в пелену — жди дождя на следующий день.

Какие исторические события произошли 2 мая

1563 год — Иван Федоров начал работу над «Апостолом» — первой датированной русской печатной книгой.

1611 год — в Англии опубликована «Библия короля Якова» — один из важнейших переводов Библии.

1808 год — восстание жителей Мадрида против французской оккупации.

1910 год — один из первых русских авиаторов Сергей Уточник совершил в Москве первый демонстрационный полет на аэроплане.

1919 год — открытие первой пассажирской авиалинии в США Лос-Анджелес — Сан-Диего.

1930 год — состоялась закладка Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

1935 год — подписан договор о взаимопомощи между СССР и Францией.

1945 год — командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.

1952 год — в первый рейс Лондон — Йоханнесбург отправился пассажирский реактивный самолет «Комета».

1963 год — The Beatles впервые возглавили британский хит-парад с песней «From Me to You».

1982 год — в ходе Фолклендской войны британская атомная подлодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно», 323 человека погибли.

1993 год — сборная России впервые стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, обыграв в финале Швецию.

2011 год — спецслужбы США ликвидировали Усаму бен Ладена.

2014 год — пожар в Одесском доме профсоюзов.

Дни рождения и юбилеи 2 мая

В 1729 году родилась Екатерина II Великая — российская императрица.

В 1834 году родился Вильгельм Маузер — немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия.

В 1859 году родился Джером Клапка Джером — английский писатель-юморист, автор «Трое в лодке, не считая собаки».

В 1892 году родился Манфред фон Рихтгофен — немецкий летчик-ас Первой мировой войны, известный как «Красный барон».

В 1903 году родился Бенджамин Спок — американский врач-педиатр, автор книги «Ребенок и уход за ним».

В 1921 году родился Сатьяджит Рай — индийский кинорежиссер и писатель, один из величайших мастеров мирового кино.

Кто празднует день рождения

86 лет исполняется Леониду Каневскому — советскому и российскому актеру, телеведущему, заслуженному артисту РСФСР.

79 лет исполняется Дэвиду Суше — британскому актеру театра и кино, исполнителю роли Эркюля Пуаро.

72 года исполняется Валерию Гергиеву — российскому дирижеру мирового уровня, художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра, генеральному директору Большого театра.

53 года исполняется Дуэйну Джонсону — американскому рестлеру, актеру и певцу.