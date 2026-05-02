Сальдо сообщил, что Херсонская область обесточена

Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены. Об этом на «Максе» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По словам губернатора, энергетики и аварийные службы работают на месте. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома.

В это же время губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что практически по всему региону произошли кратковременные отключения электроснабжения.

Утром 1 мая Балицкий заявил, что ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты Запорожской области привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Он отмечал, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов.

Ранее в центре подконтрольного ВСУ Запорожья рухнул украинский флаг.