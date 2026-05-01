Соловьев отказался извиняться перед Мелони

Соловьев призвал итальянских политиков извиниться за слова о России и россиянах

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano, что не намерен приносить извинения за свои критические высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В беседе с журналистами Соловьев заявил, что первыми извиняться должны итальянские политики, которые позволяли себе ужасные высказывания в адрес России и ее граждан.

«Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. <…> Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики», — сказал телеведущий.

В апреле Соловьев в эфире своей программы использовал в адрес Мелони оскорбительные выражения: puta (с ит. «падшая женщина») и «фашистская тварь». Его высказывание получило широкий резонанс в итальянских СМИ. Позже сама Мелони прокомментировала ситуацию, заявив, что, по ее мнению, подобные высказывания не дают права их автору рассуждать о последовательности и свободе.

Ранее Соловьев опроверг слова Бони о том, что россияне боятся Путина.