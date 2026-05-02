Практически по всей Запорожской области произошли отключения электричества

Балицкий: отключения электроэнергии произошли почти по всей Запорожской области
Практически по всей Запорожской области произошли кратковременные отключения электроснабжения. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, работы по восстановлению в данный момент продолжаются.

«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области», — написал он.

Утром 1 мая Балицкий заявил, что ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты Запорожской области привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Он отмечал, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов.

До этого Балицкий сообщал, что ВСУ обстреливали Мелитопольский городской округ, фиксировались повреждения инфраструктуры. По данным губернатора, в регионе была зафиксирована «высокая дроновая активность противника», работали системы ПВО.

Ранее в центре подконтрольного ВСУ Запорожья рухнул украинский флаг.

 
