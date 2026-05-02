Россиян предупредили о главном заблуждении ДНК-тестов на национальность

Эксперт Варивода: ДНК-тест на национальность не скажет, русский вы или чеченец

ДНК-тест на происхождение и национальность – один из видов генетического теста. Но название исследования во многом носит маркетинговый характер и может вводить в заблуждение относительно его возможностей, рассказал «Газете.Ru» Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН».

«Тест может показать географические регионы, где жили ваши предки 200–1000 лет назад, и возможные этнические группы, если речь идет о популяциях, которые на протяжении длительного времени были изолированы – то есть мало смешивались с другими группами. Но он не может выдать справку: «Ваша национальность – русский/татарин/чеченец». Ведь само определение национальности не имеет никакого отношения к генетике. Это социокультурное понятие, которое связано с самоидентификацией человека, его личной историей и культурой, а не биологией. Национальность = принадлежность человека к определенной нации и ДНК здесь ни при чем», — объяснил эксперт.

Тест не ответит на вопросы, какой национальности были ваши предки, но может указать на то, из какого региона они могли происходить.

Для этого тест сравнит вашу ДНК с референсными группами – людьми, чьи предки несколько поколений жили в том или ином регионе (например, «ительмены на Камчатке» или «баски во Франции и Испании»).

При этом нужно понимать, что точное указание на регион будет не всегда.

«В странах с высокой исторической мобильностью населения – таких как Россия, Белоруссия или Украина – на протяжении веков происходило активное смешение народов. В результате генетические различия между многими группами внутри этих территорий размыты», — пояснил он.

Точность определения происхождения по ДНК у разных народов будет отличаться.

«Так, Европа достаточно хорошо изучена, а вот Россия и постсоветское пространство – довольно плохо. Многие компании, проводящие подобные тесты, не имеют хороших референсных выборок для башкир, чувашей, народов Кавказа или Сибири. В итоге вместо результата «мариец» вы можете получить такой вывод: «Урал и Прикамье, смесь финно-угорской и тюркской групп», — предупредил эксперт.

Некоторые группы, которые исторически были относительно изолированы (например, ашкеназские евреи), лучше представлены в референсных базах, поэтому установить их происхождение можно точнее и проще.

Этнический генетический тест не заменит медицинский. Если вас беспокоит риск конкретных заболеваний, то нужен визит к врачу-генетику и сдача медико-генетического теста, а не теста на происхождение.

«Однако знание о своей этнической принадлежности может стать важным сигналом для врача или генетика о том, на какие заболевания стоит обратить особое внимание. Этническая принадлежность может указывать на повышенную вероятность быть носителем определенных наследственных заболеваний.

Это связано с историей человеческих популяций. Некоторые генетические мутации возникли сотни или тысячи лет назад в относительно изолированных группах людей и закрепились в них», — предупредил Варивода.

Так, у людей с ашкеназским (еврейским) происхождением чаще встречаются носители мутаций, вызывающих: болезнь Тея-Сакса, болезнь Канавана, муковисцидоз. Серповидноклеточная анемия чаще встречается у людей африканского происхождения, а талассемия – у людей из Средиземноморья, Азии и Африки.

«Не стоит впадать в отчаяние при получении результатов генетического теста. Наличие генов, характерных для какой-то группы – это не приговор, а информация к размышлению. Вклад генетики в большинство распространенных болезней (сердечно-сосудистых, диабет 2 типа) невелик, гораздо важнее здесь то, какой образ жизни вы ведете», — успокоил он.

Генетический тест не отвечает на вопрос «кто вы по национальности», но он может рассказать о том, с какими популяциями у вас есть сходство. Подмена этих понятий – главная причина завышенных ожиданий.

При корректной интерпретации данные ДНК-тесты на национальность важны не только для отдельного человека. Знание о предрасположенностях к определенным болезням в этнической группе может быть полезной при разработке региональных программ профилактики тех или иных болезней.

