В Новосибирской области загорелся ТЦ «Апельсин»

МЧС: ТЦ «Апельсин» горит в Искитиме на площади пяти тысяч квадратных метров

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Апельсин» в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщает МЧС.

Огонь охватил здание на улице Ленинградской и перекинулся на кровлю, распространившись на площади около пяти тысяч квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. К тушению пожара привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

8 апреля в Домодедово Московской области загорелся ТЦ «Стайер». Вспыхнула кровля здания, площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 10 детей и 50 взрослых. Очаг возгорания находился под кровлей второго этажа здания. В ликвидации огня принимали участие 50 человек и 17 единиц техники.

5 апреля в Калининграде произошел пожар в торговом центре «Гигант». Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека. По его данным, на месте ЧП работали семь бригад скорой помощи и 85 спасателей.

Ранее в Славянске-на-Кубани загорелся детский сад.

 
