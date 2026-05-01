В «Локомотиве» призвали ждать худшего в вопросе здоровья форварда

Главный тренер московского «Локомотива» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что предварительная оценка травмы нападающего Николая Комличенко выглядит тревожно. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«У Комличенко по сравнению с Монтесом дела похуже — колено. Будем надеяться, что обойдется, но предварительные оценки неутешительные», — заявил Галактионов.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.
