В «Локомотиве» призвали ждать худшего в вопросе здоровья форварда

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что травма Комличенко может быть хуже

Главный тренер московского «Локомотива» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что предварительная оценка травмы нападающего Николая Комличенко выглядит тревожно. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У Комличенко по сравнению с Монтесом дела похуже — колено. Будем надеяться, что обойдется, но предварительные оценки неутешительные», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

