В «Локомотиве» усомнились в квалификации аналитиков

Главный тренер московского «Локомотива» после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что скептически относится к тому, что кто-либо постфактум тактически разбирает игру его команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас любое тактическое построение можно нарисовать и обосновать, те, кто любят задним числом анализировать матчи, могут легко это сделать. Что касается игры — нервозность, к сожалению, присутствовала в первом тайме, я бы даже сказал робкость, чего не должно быть. Во втором тайме мы дали игрокам посыл действовать поувереннее, это сработало», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

Ранее в «Локомотиве» призвали ждать худшего в вопросе здоровья форварда.