В «Динамо» объяснили, почему пропустили от «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что не винит защитника Милана Майсторовича в пропущенном мяче. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он просил замену, я думал его и в перерыве поменять, но он особо не ошибался в обороне. Матч показал, что во втором тайме он подустал. Я не обвиняю его в голе, он хороший защитник, он нам нужен — была цепь ошибок, которая привела к пропущенному мячу», — заявил Гусев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

