Опубликована деловая программа Международного конгресса государственного управления

Оргкомитет Международного конгресса государственного управления представил деловую программу мероприятия, которое пройдет 10-13 февраля 2026 года в Президентской академии. Конгресс объединит руководителей федерального, регионального и муниципального уровней, парламентариев, топ-менеджеров государственных корпораций, представителей бизнеса, а также ведущих российских и международных экспертов.

Ключевая цель Конгресса — консолидация профессионального сообщества для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития госуправления, а также выработка эффективных моделей взаимодействия государства и бизнеса для снижения регуляторной нагрузки. Организатором мероприятия выступает Президентская академия при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России. Соорганизатор — Фонд Росконгресс.



Официальный партнер Конгресса — ПАО «Сбербанк».

«Мы выстроили программу Конгресса так, чтобы она отвечала на реальные запросы управленцев — от федерального уровня до муниципалитетов. Каждый блок посвящен ключевым направлениям: кадровая политика, цифровая трансформация, эффективность государственного сектора, развитие территорий, технологическое партнерство с бизнесом. Для нас было принципиально важно, чтобы обсуждение шло не вокруг абстрактных подходов, а вокруг конкретных решений и практик, которые можно масштабировать. Отдельный формат — встречи с вице-премьерами — позволит участникам говорить напрямую о том, что действительно важно на местах. Мы уверены, что профессиональный диалог такого уровня — это инвестиция в качество решений, от которых зависит развитие страны», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Центральным событием Конгресса станет пленарная сессия с участием руководящего состава администрации президента и правительства Российской Федерации. Также ожидается выступление главы одного из крупнейших российских банков.

«Только эффективное государственное управление помогает реализовать все необходимые задачи для народосбережения и улучшения уровня жизни граждан. Программа Конгресса позволит представителям различных уровней власти из разных стран вместе с бизнесом и научным сообществом обсудить программу реализации национальных целей развития через действующие и новые системы оказания государственных услуг населению, их популяризацию и практичность для применения в регионах и странах, опираясь на действующее законодательство в стране применения, поделиться друг с другом опытом внедрения новых образовательных программ в высших учебных заведениях для повышения квалификации госслужащих и программы подготовки молодых кадров для работы в государственной системе управления», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного Конгресса государственного управления Антон Кобяков.

Тематика деловой программы охватывает пять стратегических векторов:

развитие государственной гражданской службы;



цифровизация государственного управления;



региональные и муниципальные практики;



регуляторная политика как инструмент снижения административной нагрузки на бизнес;



государство для людей — взаимодействие с гражданами на качественно новом уровне.

Дополнительно в программе предусмотрен образовательный модуль, доступный всем участникам мероприятия. Помимо этого, гостей Конгресса ждут спортивная и культурная программы, создающие возможности для неформального общения и обмена опытом.

Деловая программа опубликована на официальном сайте Конгресса.

Принять участие в мероприятии можно направив заявку на сайте Конгресса.

Регистрация СМИ на мероприятие проходит с 14 января по 2 февраля 2026 г.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте в разделе «СМИ».