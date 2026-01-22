На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована деловая программа Международного конгресса государственного управления

Оргкомитет Международного конгресса государственного управления представил деловую программу мероприятия, которое пройдет 10-13 февраля 2026 года в Президентской академии. Конгресс объединит руководителей федерального, регионального и муниципального уровней, парламентариев, топ-менеджеров государственных корпораций, представителей бизнеса, а также ведущих российских и международных экспертов.

Ключевая цель Конгресса — консолидация профессионального сообщества для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития госуправления, а также выработка эффективных моделей взаимодействия государства и бизнеса для снижения регуляторной нагрузки. Организатором мероприятия выступает Президентская академия при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России. Соорганизатор — Фонд Росконгресс.

Официальный партнер Конгресса — ПАО «Сбербанк».

«Мы выстроили программу Конгресса так, чтобы она отвечала на реальные запросы управленцев — от федерального уровня до муниципалитетов. Каждый блок посвящен ключевым направлениям: кадровая политика, цифровая трансформация, эффективность государственного сектора, развитие территорий, технологическое партнерство с бизнесом. Для нас было принципиально важно, чтобы обсуждение шло не вокруг абстрактных подходов, а вокруг конкретных решений и практик, которые можно масштабировать. Отдельный формат — встречи с вице-премьерами — позволит участникам говорить напрямую о том, что действительно важно на местах. Мы уверены, что профессиональный диалог такого уровня — это инвестиция в качество решений, от которых зависит развитие страны», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Центральным событием Конгресса станет пленарная сессия с участием руководящего состава администрации президента и правительства Российской Федерации. Также ожидается выступление главы одного из крупнейших российских банков.

«Только эффективное государственное управление помогает реализовать все необходимые задачи для народосбережения и улучшения уровня жизни граждан. Программа Конгресса позволит представителям различных уровней власти из разных стран вместе с бизнесом и научным сообществом обсудить программу реализации национальных целей развития через действующие и новые системы оказания государственных услуг населению, их популяризацию и практичность для применения в регионах и странах, опираясь на действующее законодательство в стране применения, поделиться друг с другом опытом внедрения новых образовательных программ в высших учебных заведениях для повышения квалификации госслужащих и программы подготовки молодых кадров для работы в государственной системе управления», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного Конгресса государственного управления Антон Кобяков.

Тематика деловой программы охватывает пять стратегических векторов:

  • развитие государственной гражданской службы;
  • цифровизация государственного управления;
  • региональные и муниципальные практики;
  • регуляторная политика как инструмент снижения административной нагрузки на бизнес;
  • государство для людей — взаимодействие с гражданами на качественно новом уровне.

Дополнительно в программе предусмотрен образовательный модуль, доступный всем участникам мероприятия. Помимо этого, гостей Конгресса ждут спортивная и культурная программы, создающие возможности для неформального общения и обмена опытом.

Деловая программа опубликована на официальном сайте Конгресса.

Принять участие в мероприятии можно направив заявку на сайте Конгресса.

Регистрация СМИ на мероприятие проходит с 14 января по 2 февраля 2026 г.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте в разделе «СМИ».

Картина дня
«Свели к одному вопросу». Что осталось нерешенным в переговорах по Украине?
Уиткофф: урегулирование конфликта на Украине свелось буквально к одному вопросу
В Киеве без отопления остаются 3 тыс. многоэтажек. Военная операция, день 1429-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1429-й день
«Не наше дело»: в Госдуме заявили, что Россия не будет вмешиваться в гренландский кризис
США ожидают получить желаемое по вопросу Гренландии без затрат
Лавров за завтраком проведет встречу с послами стран СНГ
Чемпиона мира из «ПСЖ» отверг обвинения в торговле людьми
В России рассказали, когда Зеленский прикажет вывести войска из Донбасса
Новости и материалы
Эвелина Хромченко показала, как выглядела в молодости: «Весила 48 кг»
Пьяный россиянин залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек
Германия решила выслать военного атташе посольства России
Мерц заявил о появлении «новой реальности»
Россиянка перевела почти 100 тысяч рублей позвавшему ее на свидание «Киркорову»
Страны, не входившие в первоначальный список, запросили членство в «Совете мира»
«Серьезные проблемы с мужской силой»: близкие Киркорова раскрыл детали состояния певца
Россиянин, приехавший в Азию «распространять ВИЧ», оказался под угрозой депортации
В Кузбассе задержали школьницу за призывы нападать на школы
Сафонов в ближайшее время вернется в «ПСЖ» после травмы
В Калужской области сгорела церковь
Мошенники перевели девочке 500 рублей, чтобы заполучить все сбережения ее родителей
Глава МИД Швейцарии планирует визит в Россию
На Украине назвали единственную тему встречи Трампа и Зеленского в Давосе
Бородина опубликовала фото в купальнике
Бактерия полости рта может повышать риск рака груди, выяснили ученые
В Европе рассказали, что остановит третью мировую войну
Пьяный водитель поехал на украденном погрузчике прямо в полицейскую машину, распивая виски
Все новости
Раскрыт самый сложный вопрос в переговорах Трампа и Зеленского
«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах
Полковник Ходаренок: слова нового главы МО Украины раскрыли истинную суть конфликта
10 причин, по которым вас не смогут уволить — даже если очень захотят
Теперь вы знаете
В России раскрыли бизнес-планы Трампа в рамках «Совета мира»
Полностью признал вину: экс-глава «Локомотива» дал показания по делу об убийстве
Бывший глава «Локомотива» Липатов признал вину по делу о заказном убийстве
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Теперь вы знаете
Viva Forever: что стало с участницами группы Spice Girls
В Москве снова разбили мемориальную доску Политковской
Экс-бойфренд Люси Чеботиной задолжал налоговой более 2,1 млн рублей
Военный эксперт объяснил, почему российский танк «Армата» лучше нового Abrams
В Сбере рассказали о сферах применения искусственного интеллекта российским бизнесом
Попов: 39% российских компаний используют ИИ для автоматизации бизнес-процессов
«Да он просто дурак»: в России оценили стратегию нового министра обороны Украины
В Кремле обратили внимание на слова нового главы МО Украины об убийстве россиян
«Сегодня будет вечеринка»: ученик школы в Нижнекамске напал с ножом на уборщицу
Напавший на школу в Нижнекамске подросток имел при себе нож, петарды, маску и перчатки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами