Организаторы премии «Бренд года в России 2025» назвали номинантов 3-го шорт-листа

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты предпоследнего в этом сезоне 3-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. На победу претендует еще 31 бренд.

«С каждым этапом к нам поступает все больше заявок от российских брендов. При выборе номинантов Экспертное жюри отмечает, что все эти компании ориентируются на актуальные запросы покупателей. Это касается и крупных брендов, и новичков. Поэтому мы и разделили соревнование на две категории (высшую и первую), чтобы создать равные возможности для оценки и награждения. Ведь основная миссия премии - отмечать компании, которые уже показали стабильный успех и заслужили доверие временем, а также поощрить молодые и перспективные», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 3-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

АВТОРАДИО в номинации «Радио»



АРМЕД в номинации «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»



БРЕНДОСС в номинации «Маркетплейсы»



ООО «Электрорешения» (бренд EKF) в номинациях «Электрокары и электротранспорт», «Электротехнические изделия», «Программное обеспечение»



Пегас-Агро в номинации «Машиностроение»



в номинации «Мобильные приложения» - Где мои дети и MyGig



ANNEN в номинации «Эко-изделия и изделия из тканей натурального происхождения»



EUROTRUCK в номинации «Транспортные и логистические услуги»



GranFest в номинации «Сантехнические товары»



GREENFIELD в номинации «Бытовая химия»



ORMATEK в номинации «Товары для сна и отдыха»



OXYGEN FITNESS в номинации «Тренажеры для спорта и фитнеса»



Rivelato в номинации «Сантехнические товары»



Ramili baby в номинации «Товары для новорожденных»



Stella-Доступные решения для вашего дома в номинации «Интерьер и декор»

В первой лиге:

Панарктик Стар в номинации «Туризм и путешествия»



сеть стоматологических клиник «Al'denta» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»



ЖАЙНА. Вкус детства в номинации «Молочная продукция»



ANNEN в номинации «Семейный проект»



HygFluff в номинациях «Материалы, вещества и средства для медицинских целей», «Бумага, картон и изделия из них»



RUSSIAN ART в номинации «Аксессуары»



Wollmer в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

Специальные номинации:

«Агробренд» - Агропромышленная микробиология групп



«Бренд-прорыв» - DLYAdaKOJI



«Креативный бренд» - modi



«Премиум бренд» - МЕБЕЛЬ БРАТЬЕВ БАЖЕНОВЫХ



«Продукт нового поколения: инновационные решения» - Пегас-проПоле и LUBRIGARD



«Собственная торговая марка» - modi



«Социально-ответственный бренд» - Booster Bar



«Успешный ребрендинг» - Читай-город



«Успешный старт» - GENERICA

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 4-ом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет в ноябре в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»: