80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных тем выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ–2025

11 регионов Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума–2025. Среди основных тем – празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы над милитаристской Японией, поддержка специальной военной операции, реализация мастер-планов городов, передовые технологические разработки.

С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» показывает участниками и гостям Восточного экономического форума качественные изменения в экономике и социальной сфере. Это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и уникальность традиций различных народов, привлечь на эти территории инвесторов и туристов. Каждый, кто приедет на ВЭФ, сможет не только узнать о технологических достижениях дальневосточных регионов, но и посмотреть выступления творческих коллективов, узнать об особенностях Камчатки, Чукотки, Бурятии, Якутии и других регионов. Каждый регион рассказывает о своих особенностях, чем он гордится, представляет планы на будущее. В этом году каждый дальневосточный регион уделит особое внимание двум темам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержке специальной военной операции. На «Улице Дальнего Востока» можно будет узнать о подвигах наших отцов и дедов, о тех ребятах, которые сегодня защищают независимость Родины и о той поддержке, которую оказывал Дальний Восток и тогда, и сейчас», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В настоящее время ведется обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» – это яркое воплощение динамичного развития макрорегиона, его экономического потенциала и богатейшего культурного наследия. ВЭФ становится площадкой, где демонстрируются успехи реализации государственной политики по укреплению Дальнего Востока как стратегического центра национального развития. Здесь создаются новые возможности для инвестиций, туризма и международного сотрудничества, что полностью соответствует курсу на устойчивый рост и процветание России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это традиционно найдет отражение в экспозициях регионов», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Курильская десантная операция на Шумшу, прошедшая в августе-сентябре 1945 года, стала последним крупным эпизодом советско-японской войны и завершением Второй мировой войны. Операция была направлена на освобождение Курильских островов, которые к тому моменту находились под контролем Японии. Внутри павильона Сахалинской области будет размещена инсталляция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Дорогами Победы» расскажет о Южно-Сахалинской операции и десанте на Шумшу. Запланирован показ фильма об экспедиции на остров, видеоролики о реконструкциях боев в Холмском и Смирныховском районах. В зоне «Туризм» будут презентованы новые программы: военно-исторические туры «Битва за Шумшу» и «Освобождение юга Сахалина», сезонные предложения по зимнему и летнему отдыху, а также гастрономические туры и проект «Дальний Восток – земля приключений». В отдельной зоне «БПЛА и БЭК» будут представлены данные по внедрению беспилотных авиационных систем (БАС). Этой теме будет посвящена отдельная экспозиция, направленная на продвижение достижений Сахалина в данной области.

В павильоне Хабаровского края совмещенная зона «Все для победы» и «Авиа- и судостроение» расскажет о промышленном потенциале края, о параде, посвященном Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны 3 сентября. В качестве выставочных образцов планируется использовать макеты самолетов и кораблей, а также в голографических нишах будут продемонстрированы образцы продукции для нужд СВО.

Особое место в экспозиции Магаданской области будет уделено историческому наследию – роли Колымы в Победе в Великой Отечественной войне, а также ее вкладу в обеспечение успеха страны в ходе специальной военной операции. В малом павильоне Магаданской области разместится зона «Колыма – от Победы к Победе», которая будет знакомить посетителей с фактами о вкладе колымчан в Победу в Великой Отечественной войне и поддержку СВО.

Интерактивный стенд в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет установлен рядом с павильоном Амурской области. Здесь можно будет ознакомиться с уникальными историческими материалами, фотографиями, воспоминаниями ветеранов. Будут представлены интерактивные элементы, позволяющие посетителям глубже погрузиться в события тех лет.

Зона «СВО, ГО и ЧС» павильона Приморского края будет представлена стендом в виде трех вертикальных экранов и расскажет о вкладе региона в оборонно-промышленный комплекс России, обеспечении информирования и безопасности населения, и участии в специальной военной операции. Управлять стендом можно будет при помощи джойстика. В секции продемонстрируют анимационные ролики, рассказывающие о приморцах – героях Великой Отечественной войны. Около 200 тысяч жителей Приморского края приняли участие в боевых действиях Великой Отечественной войны — как на европейских фронтах, так и на территории Китая и Корейского полуострова, где они сражались против Квантунской армии Японии. Их подвиг стал неотъемлемой частью общей Победы. Здесь также расскажут о современных бойцах, участвующих в СВО. Формат материалов варьируется: от документальных биографий до художественных зарисовок, отражающих силу духа, мужество и самоотверженность народа.

Подвиги якутян в Великой Отечественной войне и специальной военной операции будут представлены на выставке «Улица Дальнего Востока». Снайперы из Якутии, такие как Федор Охлопков и Иван Кульбертинов, были известны своими выдающимися результатами и получили широкое признание. В честь Федора Охлопкова в Якутии проходит Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции. Кроме того, вся страна знает экипаж танка «Алеша», совершивший героический подвиг в ходе СВО.

Якутские предприятия поставляют на передовую электрические мотоциклы эндуро, снегоболотоходы повышенной проходимости и другое снаряжение и оборудование. В частности, за свою активную гражданскую позицию и помощь в проведении специальной военной операции компании «Тимир АТ» и «ЯКТ-Сокол» были награждены общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Все для Победы».

Зона «80 лет Победы» в павильоне Забайкальского края будет посвящена достижениям в годы Великой Отечественной войны, а также героям специальной военной операции. В экспозиции будут применены технологии дополненной реальности с биографическими материалами об участниках этих событий.

Экспозиция Бурятии будет представлена двумя павильонами. Благоустраивается уличная выставочная зона, зона для проведения мастер-классов, появится новое пространство – зона духовного очищения. Здесь установят бурятскую юрту, внутри которой будет работать Центр восточной медицины. В рамках экспозиции будет возможность принять участие в национальных видах спорта и игр народов Бурятии. Отдельно будет размещена экспозиция с демонстрацией вклада Бурятии в Победу в Великой Отечественной войне и поддержки специальной военной операции.

Внимание посетителей выставки «Улица Дальнего Востока» привлечет интерактивный музей камчатской воинской славы, установленный в зоне «Воля человека» регионального павильона. Гости смогут узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Еврейская автономная область к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и подвигам героев специальной военной операции посвятят «живую газету». Конструкция со встроенными экранами и текстами в стиле печатного разворота расскажет о земляках – участниках ВОВ и СВО.

Экспозиция Чукотки посвящена трем знаковым датам: 95 лет Чукотскому автономному округу, 80 лет Великой Победе и 10 лет Восточному экономическому форуму. В рамках экспозиции будет создана зона «Чукотка для Победы», в которой будут демонстрироваться видеоматериалы о вкладе Чукотки в годы Великой Отечественной войны. Также там установят интерактивную стену с изображениями защитников Отечества: пилота, оленевода и бойца. Центральным элементом зоны станет арт-объект, посвященный участникам специальной военной операции.

Единая экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) «Развиваем Дальний» будет посвящена действующим в макрорегионе механизмам государственной поддержки инвестиций, а также социально значимым программам, реализуемым по поручению Президента России Владимира Путина, направленным на повышение качества жизни людей. Тематические мультимедийные экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить» расскажут о динамике развития экономики и дальневосточных городов, возможностях для получения высшего и профессионального образования, туристических маршрутах и объектах гостеприимства для отдыха и новых впечатлений. Каждая тематическая зона будет оснащена мультимедийным оборудованием и наполнена текстовым и видеоконтентом.

Личным опытом путешествий по Дальнему Востоку с гостями экспозиции поделятся участники Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – Земля приключений» – в павильоне можно будет увидеть их видео-дневники, изучить пройденные маршруты и вдохновиться на новые походы.

Традиционно свои экспозиции на «Улице Дальнего Востока» представит Министерство спорта России. Павильон «Спорт – норма жизни» станет площадкой для обсуждения актуальных тем отрасли, а спортивными активностями можно будет заняться в павильоне «Арена ГТО».

Свою работу в рамках выставки запустит павильон «Дом сокола». Также планируется расширить завоевавшую в прошлом году признание участников Арабскую деревню, приуроченную к Международному форуму «День сокола».

На центральной площадке традиционно пройдут мероприятия культурной программы с участием представителей всех дальневосточных регионов.

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.