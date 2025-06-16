АПК и логистика России и Армении: точки роста, продовольственная безопасность и инвестиции станут темой отдельного бизнес-диалога на ПМЭФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года пройдет бизнес-диалог «АПК и логистика России и Армении: точки роста, продовольственная безопасность и инвестиции». Обсуждение будет посвящено расширению агропромышленного и логистического взаимодействия двух стран, а также разработке новых интеграционных механизмов, направленных на устойчивое развитие и продовольственную стабильность в Евразийском регионе.

Агропромышленный комплекс (АПК) – одна из ключевых сфер экономики, где стратегическое партнерство между странами напрямую влияет на устойчивость продовольственных систем и развитие регионов. В условиях нестабильности на глобальных рынках продукты питания становятся не только важнейшим ресурсом, но и фактором геоэкономической устойчивости. Россия и Армения уже реализуют совместные программы в области поставок сельхозпродукции, хранения и переработки, создают условия для локализации производств и развивают экспортные каналы.

«Развитие агропромышленной кооперации между Россией и Арменией является примером прагматичного подхода к формированию союзнической экономики. От расширения логистических коридоров до совместных научных разработок – все это создает прочную основу для укрепления экономических связей. ПМЭФ дает партнерам уникальную возможность обсудить и конкретизировать перспективы этого взаимодействия», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В числе тем, заявленных к обсуждению: поддержка совместных проектов в переработке, логистике и сельхозтехнике, развитие экспортно-импортного потенциала, формирование семенного фонда, согласование ветеринарно-санитарных процедур и внедрение цифровых платформ для расчетов. Армения рассматривается как перспективный логистический узел между Россией и странами Ближнего Востока, а также как партнер в научно-технической агроинтеграции.

«Аграрное сотрудничество между Россией и Арменией – это уже не просто обмен продукцией, а выстраивание системных решений в области логистики, производства и контроля качества. Наша задача – обозначить точки роста и запустить механизмы поддержки, в том числе со стороны бизнеса и институтов развития», – прокомментировал модератор бизнес-даилога, председатель Российско-Армянского делового совета Араик Татоян.

На ПМЭФ ежегодно проходят мероприятия с участием представителей России и Армении, посвященные вопросам углубления двусторонних экономических связей. В 2023 году на полях Форума обсуждались инвестиционные возможности Армении для российских компаний, в том числе в сфере сельского хозяйства, переработки и логистики. В 2024 году армянская делегация приняла участие в тематических мероприятиях деловой программы, посвященных промышленной кооперации и транспортной интеграции.

Впервые на ПМЭФ будет представлена новая тематическая площадка, организованная совместно с Россельхозбанком – Агрокластер – первое в истории ПМЭФ пространство, полностью посвященное вопросам развития АПК. Кластер объединит передовые решения в сфере агротехнологий, цифровизации, логистики и финансирования. В его рамках также запланированы презентации международных кейсов, включая проекты российско-армянского партнерства.