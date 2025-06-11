На ПМЭФ-2025 будет функционировать зона делового общения Roscongress International

В 2025 году на площадке Петербургского международного экономического форума в павильоне H будет организована работа зоны делового общения Roscongress International. Это уникальный формат единой коммуникационной площадки для налаживания делового общения между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и иностранных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений.

Такой формат был разработан в рамках международной платформы Фонда Росконгресс, призванной содействовать развитию международного диалога по вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В 2024 году Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International провел форумы в Малайзии, выездные сессии в Турции и Таиланде, в 2025 году состоялись Бизнес-форумы Россия - Мексика, Россия - Индонезия, Россия - Катар. «Как и прежде, на ПМЭФ-2025 будет осуществляться деятельность ряда тематических площадок. Впервые в этом году под эгидой международной платформы Roscongress International будет организована работа зоны делового общения, цель которой - объединить российские и зарубежные организации для совместной реализации различных проектов. Зона делового общения Roscongress International, предлагающая разнообразные форматы взаимодействия, без сомнений, станет точкой притяжения для российских и иностранных участников Форума», - подчеркивает Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Зона предоставит своим участникам и партнерам широкие возможности по продвижению своей повестки среди российской и международной аудитории, по налаживанию контактов с деловыми кругами иностранных государств, по поиску партнеров и по достижению договоренностей о совместных проектах. В рамках этой тематической площадки будут функционировать выставочное пространство с партнерскими стендами, переговорные помещения для деловых встреч между российскими и иностранными участниками Форума, зал для презентаций и брифингов.

Среди партнеров зоны делового общения Roscongress International в рамках ПМЭФ-2025 национальным стендом будет представлена Южно-Африканская Республика. Временный поверенный в делах Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Тандиве Тельма Мгксвати отмечает: «Посольство Южно-Африканской Республики в Российской Федерации гордится партнерством с Фондом Росконгресс и Петербургским международным экономическим форумом, ведущей площадкой для глобального экономического диалога и сотрудничества. ПМЭФ играет важную роль в содействии содержательному взаимодействию между развивающимися рынками и устоявшимися экономиками, и Южная Африка высоко ценит его вклад в содействие инклюзивному развитию и международному сотрудничеству. Двусторонние отношения между Южно-Африканской Республикой и Российской Федерацией основаны на исторической солидарности, стратегическом диалоге и общей приверженности многосторонности, и устойчивому развитию. Именно в этом духе партнерства Южная Африка тепло приветствует возможность снова принять участие в ПМЭФ и внести свой вклад в обмен идеями и решениями для сегодняшних глобальных проблем. Посольство также выражает признательность Фонду Росконгресс за его профессиональное и дальновидное руководство в созыве этого форума мирового уровня. Мы с нетерпением ждем укрепления нашего сотрудничества посредством этой уважаемой платформы и продвижения общих целей, которые принесут пользу как нашим странам, так и более широкому Глобальному Югу».

В рамках зоны делового общения Roscongress International будет организован совместный стенд таких региональных партнеров Фонда Росконгресс, как Деловой консультативный совет АСЕАН (ASEAN-BAC) и Деловой совет Россия-АСЕАН. «Сотрудничество со странами-участницами АСЕАН является одним из приоритетов внешнеэкономической политики России, поскольку нас связывают многолетние дружеские, равноправные, взаимовыгодные отношения. Основными задачами российских деловых кругов являются дальнейшее углубление сотрудничества, диверсификация отраслей, поиск новых точек роста. Уверен, что объединенный стенд Делового совета Россия-АСЕАН и Делового консультативного совета АСЕАН в зоне делового общения Roscongress International внесет свой вклад в решение данных задач», - комментирует Председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков. Председатель Делового консультативного совета АСЕАН Назир Разак считает в свою очередь: «Основной девиз председательства Малайзии в АСЕАН «Объединение рынков для общего процветания» отражает нашу убежденность в том, что значимая экономическая интеграция принесет процветание АСЕАН, и что деловые круги являются важным катализатором и участником этого процесса, поддерживая общее видение АСЕАН».

Тематику сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии дополнит на зоне делового общения Roscongress International и стенд Торгово-промышленной палаты Индонезии (KADIN), совместно с которой в апреле этого года Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International провел Бизнес-форум Россия - Индонезия на полях

13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. «Связывающая KADIN и Фонд Росконгресс многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество находят свое яркое воплощение. Апрельский Бизнес-форум Россия - Индонезия 2025 года наглядно показал живой интерес наших деловых сообществ по отношению друг к другу. Мы рады стать частью зоны Roscongress International на ПМЭФ-2025! Наш стенд - это открытая дверь для российского и индонезийского бизнеса, цель которой - расширять горизонты совместных проектов и углублять взаимопонимание», - отмечает Глава двустороннего комитета России и Белоруссии Торгово-промышленной палаты Индонезии Дидит Ратам.

В качестве партнеров зоны делового общения Roscongress International будут представлены инвестиционный бренд Министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия (INVEST SAUDI) и Ассоциация «Познаем Евразию». Как утверждает президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, «Возможность для новых контактов - как новые открытые окна. Очень важно для бизнеса располагать такой удобной платформой». Также частью зоны станет стенд ООО «Промсельхозбанк». «Наша ключевая компетенция - гибкий и профессиональный подход к решению комплексных потребностей клиентов, с учетом всех рисков и ограничений текущего состояния международных финансовых рынков», - подчеркивает Председатель правления Банка Сергей Сысоев.

На протяжении всего Форума на площадке зоны делового общения будет работать совместная телестудия TV BRICS, международной платформы Roscongress International и ПМЭФ. «Развитие информационного обмена между национальными СМИ стран БРИКС и БРИКС+ – важнейшее условие формирования объективной картины мира. Международное медиасотрудничество не только определяет устойчивое развитие глобальной медиаиндустрии, но и позволяет укреплять гуманитарные связи между странами, а также способствует расширению их экономического и инвестиционного взаимодействия. В 2025 году впервые на ПМЭФ будет запущена совместная телестудия TV BRICS, Петербургского международного экономического форума и международной платформы Roscongress International. Эта инициатива станет одной из ключевых для продвижения деловой повестки БРИКС+, обеспечивая прямой диалог между бизнес-сообществами и создавая новые возможности для международной кооперации», - уверена Генеральный директор Международной медиа-сети TV BRICS Жанна Толстикова.

Зона делового общения Roscongress International призвана содействовать раскрытию потенциала делового сотрудничества России с ведущими зарубежными партнерами, создавая новые возможности и укрепляя существующие связи. «Международная платформа Roscongress International выполняет миссию по созданию глобальных диалоговых площадок на принципах открытости, взаимоуважения и равенства ради развития межгосударственных дружественных отношений на политическом, деловом и социальном уровнях. Под этим брендом мы ранее успешно организовали ряд выездных форумов за рубежом, в ходе которых зафиксировали высокий интерес к интенсификации прямых контактов по линии деловых кругов России и иностранных государств. Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития, со своей стороны, готов всячески помогать этим деловым кругам и отвечать на их запросы. Это одна из задач зоны делового общения Roscongress International как новой бизнес-коммуникационной площадки ПМЭФ для продвижения международного сотрудничества. Отрадно, что здесь также пройдет серия тематических дискуссий и презентаций.

Уверен, что организаторы, партнеры и гости зоны приложат все усилия для достижения договоренностей и их последующей практической реализации. Пожелаем им успехов!», - делится своими комментариями Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.