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Пресс-релиз

В рамках ПМЭФ-2025 состоится бизнес-диалог «Россия – Молдавия»

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог «Россия – Молдавия». Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах.

«Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На фоне усиливающегося мирового тренда на формирование многополярной архитектуры и перенастройки международной логистики Республика Молдова может сыграть важную роль как транспортно-экономический узел на евразийском направлении. Однако текущий политический курс официального Кишинева, ориентированный исключительно на евроинтеграцию, сужает возможности для развития восточного вектора. Российско-молдавские отношения, ранее характеризовавшиеся стабильной динамикой, переживают период снижения активности, в том числе в экономике. Между тем именно сейчас возрастает значение прямого профессионального диалога между представителями бизнеса, экспертного сообщества и гражданского сектора.

«Важно сохранять пространство для диалога, в том числе в условиях, когда политические отношения находятся под давлением. Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы Молдавия оставалась стабильным, нейтральным и взаимно ориентированным партнером. Сегодня бизнес, наука, образование и гуманитарные связи способны сыграть ключевую роль в формировании основ для будущего диалога», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров.

В ходе сессии участники рассмотрят потенциал Молдавии в международной торговле, определят наиболее перспективные сектора для инвестиций, обсудят проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и возможные механизмы их решения. Особое внимание будет уделено идее создания международной свободной зоны, способной стать точкой сопряжения интересов ЕАЭС и ЕС.

Модератором выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров. В числе спикеров – высокопоставленные представители государственных и политических структур России и Молдавии.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025.

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